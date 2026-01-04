جابر حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح جامع ساماندهی و استانداردسازی محور قدیم بابل به آمل خبر داد و گفت: این پروژه با پیگیریهای نماینده مردم بابل در مجلس و با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات، بهزودی وارد فاز اجرایی میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی محور قدیم بابل به آمل در شبکه حملونقل منطقه، اظهار کرد: این مسیر یکی از محورهای پرتردد استان است که روزانه حجم بالایی از ترددهای شهری و بینشهری را به خود اختصاص میدهد و به همین دلیل ارتقای استانداردهای ایمنی آن در اولویت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این پروژه با حمایت و پیگیریهای مستمر نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا رسیده است، افزود: برای ساماندهی و استانداردسازی کامل این محور اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که از محل منابع ملی و استانی تأمین خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: در قالب این طرح، اقدامات متعددی از جمله بهسازی و تقویت رویه آسفالت، اصلاح هندسی مسیر، رفع نقاط حادثهخیز، نصب و بهروزرسانی علائم هشداردهنده و تجهیزات ایمنی انجام میشود تا سطح خدماترسانی این جاده به شکل محسوسی ارتقا یابد.
وی با تأکید بر نقش این محور در کاهش بار ترافیکی جادههای موازی، تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی شهروندان، موجب روانسازی تردد، کاهش سوانح رانندگی و بهبود کیفیت حملونقل در منطقه بابل و آمل خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، عملیات اجرایی پروژه بهصورت مرحلهای و با اولویت نقاط پرخطر آغاز میشود و تلاش بر این است که در کوتاهترین زمان ممکن، بخش قابل توجهی از مسیر به بهرهبرداری برسد..
نظر شما