برای قهرمانی به ویتنام نرفته بودیم/ گروه ایران، گروهی مرموز است

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تورنمنت شش جانبه ویتنام ضمن بیان مطلب فوق افزود: شرایط این مسابقات برای‌مان دور از انتظار بود، ‌زیرا با توجه به اخبار گذشته و تیم‌هایی که در دوره‌های قبلی این تورنمنت حضور داشتند، فکر نمی‌کردیم سطح رقابت‌ها تا این اندازه بالا باشد. گرچه با توجه به شرایط جوی، زمین‌های انجام رقابت‌ها مناسب نبود اما از نظر سازماندهی، اسکان، تغذیه، ایمنی و اجرای مسابقات، ویتنامی‌ها عملکرد خوبی داشتند و به آنها می‌توان نمره 100 داد.

وی با بیان اینکه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات انصافا سطح بالایی داشتند، افزود: پیشرفت فوتبال پایه در آسیا خصوصا کشورهای جنوب شرق این قاره بسیار عجیب است. تیم‌هایی مانند تایلند، مالزی و سنگاپور شرایط بسیار خوبی پیدا کرد‌ه‌اند و حتی ویتنام هم سرمایه‌گذاری بسیاری انجام داده و با حمایت 20 هزار نفری تماشاگران از بازی‌های این تیم، در آینده به یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا در این منطقه تبدیل خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان اضافه کرد: قطر هم با تیمی از آکادمی اسپایر در این جام شرکت کرده بود. این آکادمی تنها ورزشگاه سرپوشیده جهان را در اختیار دارد که در آن به تربیت بازیکنان مستعد آفریقایی پرداخته و در نهایت این بازیکنان را در سنین 18- 19 سالگی به تیم‌های مطرح دنیا می‌فروشد. در تیم قطر بازیکنانی از کشورهای سنگال، نیجریه، آفریقای جنوبی، کامرون و کنیا حضور داشتند که یک مربی اسپانیایی هم هدایت آنها را برعهده داشت.

وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برگزاری دو دیدار تدارکاتی با سوریه پیش از این رقابت‌ها به بازیکنان کمک کرد تا اعتمادبه‌نفس و هماهنگی خود را برای حضور در این تورنمنت بالاتر ببرند، اظهار داشت: هدف‌مان در این مسابقات قهرمانی نبود و بیشتر به فکر شناخت بهتر بازیکنان و رفع نقاط ضعف و قوت تیم خودمان بودیم.

محمدی در مورد عملکرد تیم فوتبال جوانان در این تورنمنت افزود: در روز نخست استراحت داشتیم و وقتی بازی حریفان را دیدم انصافا نگران شدم اما در نهایت توانستیم در این مسابقات نتایج خوبی را کسب کرده و تا فینال صعود کنیم. در دیدار نهایی هم برابر 20 هزار تماشاگر که بیش از 10 هزار نفر آنها پشت در ورزشگاه باقی مانده بودند، عملکرد خوبی مقابل میزبان داشتیم اما بدشانسی و شرایط بد جوی مانع از قهرمانی ما شد.

وی با اشاره به اینکه استعدادیابی خوب باعث می‌‎شود بازیکنان بهتر و شایسته‌تری فرصت حضور در تیم‌‎های پایه ملی را کسب کنند، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم نفراتی که انتخاب می‌کنیم در سه ماه اول سال 1993 باشند، از نظر جثه و فیزیک بدنی بسیار بهتر از نفرات متولد 5 - 1994 هستند و در نهایت آنها به موفقیت تیم در مسابقات مهم بین المللی کمک خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان تصریح کرد: باید به علی دوستی‌مهر به خاطر موفقیت بزرگی که در عراق بدست آورد، تبریک گفت. نوجوانان در آن میدان سخت که همه چیز به نفع تیم میزبان بود، نتایج بسیاری خوبی کسب کردند و به نظر ما آنها تیم نخست گروه بودند. تیم ایران برابر تیم‌ مطرحی همچون قطر پیروز شد و اگر برابر بنگلادش با نفرات ذخیره به میدان نمی‌رفت، به عنوان تیم نخست به مرحله بعد صعود می‌کرد که این نویدبخش روزهای خوب برای فوتبال پایه ایران است.

وی با بیان اینکه فوتبال ملی در رده‌‎های پایه نیاز به اعتمادبه‌نفس دارد، ادامه داد: پس از پایان این مسابقات بصورت رسمی از دوستی‌مهر درخواست کردم که در کنار تیم ما باشد و روز پنجشنبه هم برای تماشای دیدار تدارکاتی تیم جوانان با عمان به کمپ تیم‌های ملی بیاید که ایشان هم این درخواست را با کمال میل پذیرفت.

محمدی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد گروه تیم ایران در مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا تاکید کرد: در گروهی قرار گرفته‌ایم که بسیار سخت بوده و حریفان مرموزی در آن حضور دارند. ازبکستان تیم ششم جام جهانی نوجوانان مکزیک اصلی‌ترین رقیب ماست که بسیار باتجربه بوده و بازیکنانش از فیزیک بدنی مناسبی برخورددار هستند. ترکمنستان هم که فوتبالش شباهت زیادی به ازبکستان دارد، می‌تواند برای همه تیم‌های این گروه خطرساز باشد.

وی اضافه کرد: تیم‌های هندوستان، افغانستان و پاکستان هم در این سال‌ها توجه ویژه‌ای روی تیم‌های پایه خود داشتند. تیم هندوستان در رده نوجوانان به مرحله نهایی صعود کرد و افغانستان هم در گروهش سوم شد و بالاتر از امارات قرار گرفت. به همین دلیل همه این تیم‌ها قابل احترام و دردسرساز هستند و ما باید برابر آنها سبک‌های مختلفی از فوتبال را ارائه کنیم، به همین دلیل است که می‌گویم کارمان برای صعود به مرحله نهایی آسان نیست اما تمام تلاش‌مان را برای صعود مقتدرانه به مرحله بعد به کار می گیریم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان با بیان اینکه قصد دارد در این مسابقات نشان دهد نتایج تیم نوجوانان یک اتفاق بوده است، در پایان گفت: انتظارمان این است در این مسابقات علاوه بر مسئولان فدراسیون فوتبال، کارشناسان، رسانه‌ها، هواداران و فوتبالدوستان و خصوصا آموزش و پرورش و نهادهای دیگر به تیم جوانان کشورمان کمک کرده و با حضور پرشور در مسابقات، از تیم جوانان برای کسب سهمیه صعود به مرحله نهایی در این گروه سخت بطور کامل حمایت کنند.

تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا آماده می‌کند. این تیم در آن رقابت‌ها با تیم‌های جوانان ازبکستان، پاکستان، هند، افغانستان و ترکمنستان همگروه است. این رقابت‌ها از نهم تا نوزدهم آبان‌ماه در همدان برگزار می‌شود.