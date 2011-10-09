وظیفه کانونهای مساجد کرمانشاه در مراسم استقبال رهبری سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی در همایش تجلیل از برگزیدگان هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان و منتخبان طرح اوقات فراغت آسمانی ها گفت: مراتب قدردانی خود را از ائمه جمعه و جماعات شهرستان های تابعه و مرکز استان که دبیرخانه کانون های مساجد استان را در تحقق اهداف و برنامه های والایش یاری می دهند، به عمل می آورم.

وی تجلیل از منتخبان کانون ها را تجلیل از زحمات آنان در راه اعتلای دین، قرآن، اهل بیت(ع) و مسجد خواند و گفت: قرآن کریم در خصوص راه و رسم زندگی و عترت پیامبر اکرم(ص) نکات ارزشمندی را بیان می کند که جای دارد روحانیت، استادان و اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد نسبت به تبیین آن در مساجد تلاش خود را به کار ببرند.

آفتابی افزود: در بیان مبانی زندگی قرآنی در مرحله نخست توجه به مبدأ هستی قرار دارد، یعنی یاد خدا در زندگی روزمره ما و عامه مردم چقدر سهم دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: وظیفه ماست که به عنوان متولیان فرهنگی و فعالان کانون های مساجد توجه به ذات الهی و رنگ خدایی دادن به زندگی را در جامعه ترویج دهیم.

وی گفت: مسئله دیگر در بیان این نوع از زندگی شیرین و سعادتمند دنیوی، توجه به معاد است و توجه به مبدأ و مقصد که همان معاد است، آثار ارزشمندی همچون رعایت انصاف در برخورد با دیگران، امیدواری در سختی ها و برخورداری از پشتوانه های اخلاقی است.

حجت الاسلام آفتابی با تأکید بر پیگیری فعالیت کانون ها با محوریت ائمه جماعات، تصریح کرد: اگر روحانیت و جوانان، در کنار هم قرار گرفته و تمام انرژی خود را در این راستا به کار گیرند، قطعاً آثار و ثمرات ارزشمند آن بیش از این خواهد بود.

آفتابی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه مسئولیت برگزاری مراسم استقبال عمومی از معظم له عهده‌دار شده است و همکاران ما به صورت شبانه روزی در حال آماده کردن مقدمات ضروری برای به عمل آمدن استقبالی با شکوه از رهبر معظم انقلاب هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، وظیفه اعضای کانون های مساجد را در برگزاری هر چه با شکوهتر مراسم استقبال بسیار سنگین دانست و افزود: مقام معظم رهبری در زمان جنگ در دوران ریاست جمهوری بارها به کرمانشاه سفر کرده اند اما در زمان رهبری انقلاب نخستین بار است که قدم در استان کرمانشاه می گذارند.

مراسم استقبال عمومی چهارشنبه 20 مهر از ساعت 8:30 در میدان آزادی آغاز شده و مراسم اصلی ساعت9:30 صبح در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می شود.