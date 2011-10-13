جزئیات جدیدترین تغییرات مدیران بانکی کشور/ ثبت آخرین نتایج

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی طی روز جاری با اصلاح سایت مدیران دارای تایید صلاحیت نام مدیرعامل جدید بانک گردشگری را نیز اعلام کرد.



بر این اساس، ناصر سالار به عنوان مدیرعامل و بهرام جاویدنژاد، علی زیرک نژاد و مسعود مهردادفر از جمله مدیران دارای تایید صلاحیت برای بانک کردشگری از سوی بانک مرکزی اعلام شدند.



همچنین بانک مرکزی با اصلاح بخش مدیران دارای تایید صلاحیت از این بانک، نام مدیرعامل بانک صادرات، مدیرعامل بانک ملی و مدیرعامل بانک صنعت و معدن را اصلاح کرد.



نام فرشاد حیدری به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی بر روی سایت این بانک قرار گرفت. در عین حال نام محمدرضا پیشرو مدیرعامل جدید بانک صادرات نیز از سوی بانک مرکزی در بخش اسامی مدیران دارای صلاحیت اصلاح شد.

همچنین در بخش درج نام مدیران دارای تایید صلاحیت نام قربان دانیالی به عنوان مدیرعامل و غلام عباس نعمت اللهی به عنوان مدیر دیگر این بانک درج شده است.



لازم به ذکر است که نام مدیر عامل جدید بانک سامان در بین اسامی اصلاح شده به چشم نمی خورد .



گفتنی است روز گذشته طی احکامی از سوی وزیر اقتصاد مدیران عامل دو بانک ملی و صنعت و معدن انتخاب شدند بر این اساس بانک مرکزی با تایید صلاحیت این افراد اسامی آنها را در لیست مدیران دارای تایید صلاحیت بانک مرکزی قرار داد.

پیش از این محمدرضا پیشرو (مدیرعامل جدید بانک صادرات) مدیرعامل بانک صنعت و معدن و فرشاد حیدری (مدیرعامل جدید بانک ملی) عضو هیئت مدیره بانک تجارت بودند.



در پی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کشور، سونامی تغییر و برکناری مدیران عامل بانک های مرتبط کلید خورد.



فرار خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، برکناری جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات، برکناری برخی مدیران بانک گردشگری و برکناری مدیرعامل بانک سامان از سوی بانک مرکزی، آخرین تحولات مدیریتی در نظام بانکی کشور طی یک ماه گذشته بوده است.

لازم به ذکر است که پیش از این در طی برکناری مدیران بانک گردشگری از سوی بانک مرکزی روابط عمومی این بانک اعلام کرده بود که تغییر مدیران این بانک ارتباطی به سوء استفاده مالی اخیر ندارد.