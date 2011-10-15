حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در درجه اول نباید از نقش لابی صهیونیست ها در آمریکا غافل ماند و چنین طراحی های سراپا کذب عمدتا از کانون فتنه لابی صهیونیست ها در آمریکا و غرب ریشه می گیرد.

وی با اشاره به تحولات ماههای اخیر منطقه که ناشی از بیداری اسلامی به شمار می رود تصریح کرد: به دلیل رفتارهای منبعث از استعمار کهنه و نوین محور آمریکایی و صهیونیستی سمت و سوی مطالبات و حرکت مردم به اقدامات عملی در ابراز انزجار و تنفر عمومی از عملکرد رژیم صهیونیستی و نظام سلطه قرار گرفته و رژیم صهیونیستی هر روز بیش از پیش به انزوا کشیده می شود.

امیرعبداللهیان خاطر نشان کرد: از این گذشته مشکلات داخلی آمریکا که در قالب بیداری مردم و ماجرای وال استریت هر روز ابعاد گسترده تری می یابد نیز در راستای این سناریوی ساختگی در خور توجه است.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: در این بین فاکتور جدیدی وارد سناریوی ساختگی و البته بسیار ناشیانه محور آمریکایی - صهیونیستی شده که آن وارد کردن عربستان سعودی در این موضوع است.

وی یادآور شد: کشورهای منطقه به خوبی به ترفندهای دیرین دشمنان منطقه در راستای ایجاد تفرقه بین مسلمانان جهان واقفند.

وی با اشاره به حمله آمریکا به عراق گفت: فراموش نکنیم در ماجرای اشغال کشور مسلمان عراق توسط آمریکا شاهد ایجاد درگیری شیعه و سنی در این کشور بوده ایم که نتیجه طراحی و مداخلات مستقیم آمریکا در این کشور بود که با درایت رهبران، مراجع و مردم آگاه و هوشیار و مسلمان عراق به خوبی خنثی شد.

امیر عبداللهیان تاکید کرد: ما معتقدیم اقدامات اخیر آمریکا سناریوی تکراری و نخ نما است و امروز باید آمریکا به مردم مسلمان منطقه در خصوص اقدامات تروریستی و خرابکاری خود در سراسر کشورهای منطقه توضیح دهد.

معاون وزیر خارجه گفت: اسناد و مدارک موثقی از هدایت و پشتیبانی کامل دستگاه امنیتی آمریکا در ماههای اخیر در زمینه حمایت از تروریست هایی همچون گروهک ریگی و به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که افشای جزئیات آن از سوی دستگاههای مربوطه چهره تروریسم دولتی آمریکا را در قبال مردم مسلمان ایران و منطقه بیش از پیش نمایان خواهد ساخت.