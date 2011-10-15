تشویق یک ورزشگاه را ندیدند اما اعتراض چند نفر را شنیدند/ غافلگیر شدیم

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار استقلال مقابل راه آهن شهرری اظهار داشت: تیم ما بد بازی نکرد اما با گلی که خیلی زود دریافت کردیم، غافلگیر شدیم. بالاخره تاکتیک تیم راه آهن این بود که بازی را ببندد و با این روش به یک امتیازی که می خواست، رسید.

به علی دایی و تیم خوبش خرده نمی گیرم

وی در ادامه خاطر نشان کرد: البته من به علی دایی و تیم خوبش خرده نمی گیرم، چرا که آنها هم منافع تیم خود را در نظر می گیرند. مقابل تیم خوبی چون استقلال که قدرت زیادی در حمله دارد، باید هم 10 نفره دفاع کنید، چرا که اگر روشی غیر از این را در نظر بگیرید، محکوم به باخت هستید!

پنالتی "بی‌خودی" دادیم!

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به اینکه تیمش در بازی با راه آهن یک پنالتی "بی‌خود" به حریف داده است، افزود: با گلی که تیم راه آهن زد کار ما سخت شد. متاسفانه بازیکنان ملی پوش ما نیز از دقیقه 70 به بعد بدن‌هایشان خالی کرد اما در نهایت به کمترین حق خود در بازی با راه آهن رسیدیم و گل مساوی را به ثمر رساندیم.

حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی در افت کیفی استقلال تاثیر داشت

فتح الله زاده نیز به مانند مظلومی حضور بازیکنان این تیم در اردوی تیم ملی را در افت کیفی بازی آبی پوشان تاثیرگذار خواند و گفت: تیم ما 6 بازیکن در اردوی تیم ملی دارد. از هر تیمی 6 بازیکن اصلی جدا شود، آن تیم نمی تواند تمرینات خود را بصورت منسجم پیگیری کند. با حضور 12، 13 بازیکن که یک مربی نمی تواند تمرین تاکتیکی کرده و بازیکنان را باهم هماهنگ کنند. به اینها اضافه کنید، خستگی بدن بازیکنان را که یک بازی سخت و سنگین را مقابل بحرین پشت سر گذاشته بودند. واقعا با این شرایط بازی کردن، دشوار بود.

انتظارم از استقلال بیش از این است

وی با بیان اینکه قصد توجیه توقف تیم فوتبال استقلال مقابل راه آهن را ندارد، گفت: بهانه جویی نمی کنم، چرا که انتظارم از تیم استقلال بیش از این است. من این را به بازیکنان و کادر فنی تیم نیز گوشزد خواهم کرد که همیشه از آنها انتظار بازی خوب و کسب نتایج مطلوب را دارم.

دوستان تشخیص دادند بازی استقلال - راه آهن روز جمعه برگزار شود

"چرا سازمان لیگ برتر با درخواست شما برای تعویق یک یا 2 روزه بازی استقلال - راه آهن موافقت نکرد؟"، فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: ما درخواست کردیم که با توجه به حضور 6 بازیکن استقلال در تیم ملی و همراهی پنج نفر از آنها با این تیم در بازی با بحرین دیدارمان با راه آهن را یک یا دو روز دیرتر برگزار شود اما این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت. نمی دانم چرا اما دوستان به هر دلیلی صلاح را بر آن دانستند که بازی استقلال - راه آهن جمعه برگزار شود.

برخی‌ها قطره‌های خالی لیوان را هم می بینند!

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص اعتراض برخی تماشاگران و هواداران این تیم به پرویز مظلومی گفت: سه تا چهار نفر در پایان بازی علیه مظلومی شعار دادند. متاسفانه برخی ها وقتی یک ورزشگاه مظلومی را تشویق می کنند، نمی بینند اما شعار سه، چهار نفر را هم می بینند و هم می شنوند. کار از دیدن نیمه خالی لیوان همه گذشته و برخی‌ها قطره‌های خالی لیوان را هم می بینند!

حرف‌های مجیدی از سر ناراحتی بوده است

اظهارات فرهاد مجیدی در پایان دیدار استقلال - راه آهن که گفته بود، با این شرایط استقلال در لیگ برتر پنجم هم نمی شود، سوژه پرسشی دیگر از فتح الله زاده بود که وی در پاسخ به آن گفت: مجیدی به کمتر از قهرمانی استقلال رضایت نمی دهد. اینکه گفته پنجم هم نمی شویم به خاطر توقف استقلال بوده است. او کاپیتان و بزرگ‌تر تیم است و زمانیکه تیم به پیروزی نرسیده، اعتراض کرده است. مجیدی اهل حاشیه و جنجال نیست و اگر حرفی هم زده از سر ناراحتی بوده است.

هیچ پولی از وزارت ورزش و جوانان دریافت نکرده‌ایم

وی با ابراز امیدواری از اینکه مشکلات مالی باشگاه استقلال برطرف شود، گفت: ما هنوز پولی از وزارت ورزش نگرفته‌ایم. از آنجائیکه مجلس تصویب کرده که از سوی دولت بودجه‌ای در ورزش قهرمانی صرف نشود قرار است هم باشگاه استقلال و هم باشگاه پرسپولیس بخشی از درآمد تبلیغاتی و بلیت فروشی مسابقات خود که تا سال گذشته به سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال پرداخت می کردند را صرف هزینه‌های خود کنند و اگر هم قرار است به فدراسیون فوتبال کمک شود، این کمک از سوی وزارت ورزش و امور جوانان صورت پذیرد.

فتح الله زاده از بازگشت جاسم کرار به ایران خبر داد و در خصوص وضعیت "ولید علی"، هافبک کویتی تیم استقلال نیز گفت: ولید علی بدون اطلاع به ما ایران را ترک کرده است و براساس مقررات پیگیر احقاق حق خود از این بازیکن خواهیم بود.

من که نباید برای استقلال مدافع بیاورم

وی همچنین در خصوص کمبود تیم فوتبال استقلال در خط دفاع گفت: آقای مظلومی از ما در خواست کرده است که یک بازیکن در خط دفاعی جذب کنیم. ما در این خصوص اقدامات لازم را انجام دادیم و حتی من یک مدافع به کادر فنی تیم استقلال توصیه کردم که آنها نپذیرفتند. من که نباید برای تیم مدافع بیاورم، کادر فنی باید یک مدافع را به من معرفی کند و من مقدمات حضور او در تمرینات را فراهم کنم. آمادگی جذب مدافع را داریم اگر کادر فنی بخواهد و گزینه های مدنظر خود را به ما معرفی کند.