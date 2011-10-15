ناصر نبی پور در گفتگو با مهر با اشاره به عدم تأمین تخم مرغ مورد نیاز در میادین میوه و تره بار گفت: واقعیت این است که مسئولان ابتدا باید مشخص کنند اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا است یا دستوری؟

وی در ادامه گفت: زمانی که عرضه کم باشد قیمت افزایش می یابد این مسئله در همه جای دنیا وجود دارد. عرضه تخم مرغ کاهش یافته در نتیجه قیمت آن بالا رفته است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران با اشاره به وارد عمل شدن تعزیرات برای کنترل قیمت تخم مرغ در بازار گفت: فشاری که تعزیرات حکومتی اعمال می کند تا قیمت ها کنترل شود اثر عکس خواهد داشت.

نبی پور بیان کرد: بیماری سال گذشته مرغ ها را از بین برد به همین دلیل عرضه تخم مرغ نیز کاهش یافته است.

پیری 30 درصد از مرغ های تخم گذار

مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران در ادامه اعلام کرد: 25 تا 30 درصد از مرغ های تخم گذار پیر هستند و باید به کشتارگاه فرستاده شوند اما به دلیل کاش تعداد مرغ های تخم گذار و قیمت مناسب این مرغ های پیر، همچنان در مرغ داری ها نگهداری و تخم گذاری می کنند.

وی تـأکید کرد: با این شرایط اگر این تعداد مرغ نیز کشتار شوند بدون شک قیمت تخم مرغ نیز افزایش می یابد چرا که عرضه تخم مرغ نیز تحت تأثیر این مسئله کاهش خواهد یافت.

نبی پور گفت: سال گذشته قیمت هر کیلو تخم مرغ 580 تا 920 تومان بود در حالی که امسال به 1500 تومان نیز رسید.

وی در ادامه به کاهش تولید تخم مرغ در تهران اشاره و اظهار داشت: در استان تهران تولید تخم مرغ نداریم آن چیزی که در میادین میوه و تره بار عرضه می شود تخم مرغی است که از سایر شهرستان ها از جمله آذربایجان، خراسان و قم برای تهران فرستاده می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تهران تولید تخم مرغ ندارد، گفت: سال گذشته 12 میلیون مرغ در تهران وجود داشت اما از آن میزان تنها یک میلیون مرغ باقی مانده است.

وی در رابطه با مشکلات ارسال تخم مرغ از شهرستان نیز گفت: تخم مرغ های شهرستانی با بدترین کیفیت وارد بازار می شوند ضمن این که در هر کارتن تخم مرغ ممکن است تعدادی شکسته نیز وجود داشته باشد؛ البته دراین میان باید وضعیت بسته بندی و مسائل بهداشتی را نیز مد نظر داشته باشیم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران اعلام کرد: تخم مرغی که در تابستان از ترکیه خریداری شد مازاد تولید آن کشور بود اما در حال حاضر ترکیه تخم مرغی برای صادرات به ایران ندارد. ضمن اینکه خریداری تخم مرغ از هند به دلیل مسائل بهداشتی امکان پذیر نیست.

وی در رابطه با حمایت از مرغداران گفت: مرغدارامسال بابت مرغ 3 ماه 8 هزار و 700 تومان پرداخت کرده در حالی که سال گذشته 3 هزار و 200 تومان پرداخت کرده است.

نبی پور با اشاره به این که قیمت مرغ تخم گذار به 13 تا 14 هزار تومان رسیده است، گفت: باید مسئولان اجازه بدهند بازار خودش قیمت را تعیین کند.