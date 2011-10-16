151 برنامه فرهنگی هنری در پایتخت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره انار یاقوت بهشت، عصر روز سه شنبه 26 مهر ماه در فرهنگسرای اشراق آغاز به کار خواهد کرد. همچنین کارگاه های ستاره شناسی روز 27 مهر در فرهنگسرای اخلاق تشکیل می شود.

برگزاری کارگاه خانواده نوپا با حضور حجت الاسلام شهاب مرادی، 26 مهر در فرهنگسرای ارسباران و کارگاه آموزش نقاشی با عنوان با کودکان سومالی، 26 مهر در فرهنگسرای آفتاب از جمله برنامه های آموزشی مراکز فرهنگی هنری در هفته جاری است.

پنجشنبه بازار کتاب در فرهنگسرای ارسباران، نمایشگاه نقاشی فقر و خشکسالی در فرهنگسرای آفتاب، دومین دوسالانه ملی سفال معاصر ایران در موزه هنر امام علی(ع)، نمایشگاه خوشنویسی ایرانیان خارج از کشور از 26 مهر در فرهنگسرای شفق و نمایشگاه نقاشی های مدرن در فرهنگسرای سرو از جمله نمایشگاه های هنری این هفته در تهران است.

نشست ادبی شبی با فردوسی، 25 مهر در خانه فرهنگ میثاق برگزار می شود. همچنین سومین نشست تفکر از نمای نزدیک با موضوع اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی، 27 مهر ماه در خانه موزه دکتر علی شریعتی برپا خواهد شد. فرهنگسرای رازی روز 27 مهر ماه میزبان کارگاه نقد و بررسی ترانه با حضور عبدالجبار کاکایی است.

نشست های چشمه های معرفت قرآنی در فرهنگسرای عطار و پیک نماز به منظور آشنایی با فلسفه نماز و آثار آن در زندگی اخروی و دنیوی در خانه فرهنگ توحید، روز 28 مهر ماه برگزار می شوند.

