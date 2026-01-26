به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رغم محدودیت‌های دسترسی به اینترنت در کشور، تاکنون بیش از ۳ هزار و پانصد نفر برای شرکت در مسابقات دو بازی ایرانی «کات آف» و «پوکه» در لیگ «سیمرغ هفت‌خوان» ثبت‌نام کرده‌اند.

ثبت‌نام لیگ این دو بازی از هفته گذشته در سایت بازیکو آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که پیش از این نیز، ثبت‌نام بخش بازی‌های بین‌المللی دهمین جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران، «لیگ سیمرغ هفت خوان»، نیز آغاز شده است. در این بخش بازی‌های Minecraft Battle Royale،eFootball ۲۰۲۶،

EA Sports FC ۲۶ و Counter-Strike ۲ حضور دارند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به سایت Baazico.ir مراجعه کنند.