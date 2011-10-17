بازدید فرماندار شهریار از پروژه بزرگ مصلی شهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهریار در بازدید از پروژه بزرگ مصلی که به همراه امام جمعه شهریار انجام شد، ضمن تشکر از اقدامات مناسب صورت گرفته، گفت: باید از تمام ظرفیتهای مردمی و دولتی جهت تسریع در اتمام پروژه عظیم مصلی استفاده شود.

سید عباس جوهری ادامه داد: مصلی شهریار با مساحتی بالغ بر پنج هزار متر مربع در هفت طبقه با بنایی در 30 هزار متر مربع از قسمتها و بخشهای مختلفی از جمله بنای مصلی، مراکز تجاری و اداری، سالن همایش و آمفی تئاتر، سالن ورزشی، آشپزخانه صنعتی و پارکینگ تشکیل شده است.

فرماندار شهریار در بازدید از این پروژه گفت: باید از تمام ظرفیتهای مردمی و دولتی جهت تسریع در اتمام پروژه عظیم مصلی استفاده شود.





