به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال فوتبال تراکتورسازی تبریز و سایپای کرج در حالی در ورزشگاه یادگار امام تبریز با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید که این دیدار حواشی نیز داشت که در زیر به آن اشاره شده است:

- 27200 تماشاگر برای دیدن این بازی به ورزشگاه آمده بودند.

- هواداران تیم تراکتورسازی در نیمه اول بازی بارها به نشانه اعتراض به حضور علی علیزاده در ترکیب تیم فوتبال تراکتورسازی به تشویق آرفی که بر روی نیمکت ذخیره های این تیم نشسته بود پرداختند.

- علی علیزاده در دقیقه 45 بازی، پس از به ثمر رساندن گل دوم تراکتورسازی به سمت تماشاگران این تیم رفت و مشتش را به سمت آنها گره کرد که در واکنش به این حرکت وی یکی از هواداران تیم تراکتوسازی سیبی را به سمت علیزاده پرتاب کرد که با اصابت به صورت وی ناراحتی شدید او را به دنبال داشت.

- اسکوبورد ورزشگاه درجریان بازی فقط نتیجه و زمان بازی را اعلام می کند اما در بین دونیمه به پخش گلهای رونالدینهو در زمانی که برای تیم بارسلونا بازی می کرد و همچنین پخش گلهای توتی پرداخت!

- امیر قلعه نویی در بین دو نیمه در رختکن با علیزاده صحبت کرده و به وی گوشزد کرد که حرکت پس از گل اوخطاب به هواداران تراکتور زشت بوده است.

- علیزاده در دقیقه 61 بازی هنگامی که می خواست تعویض شود به سمت هواداران تراکتور رفت و ضمن تعظیم به آنها از زمین بازی خارج شد.

- هوادان تیم تراکتور در جریان بازی چند بار شعار سایپای ضد فوتبال دادند.

- امیر قلعه نویی در نشست خبری بعد بازی از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی ابراز ناراحتی کرد. این دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.