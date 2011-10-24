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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

جلسه کانون مداحان شمیرانات تشکیل شد

جلسه کانون مداحان شمیرانات تشکیل شد

شمیرانات - خبرگزاری مهر: جلسه کانون مداحان شهرستان شمیرانات با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی این منطقه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کانون مداحان شمیرانات که صبح امروز برگزار شد، رئیس کانون مداحان شهرستان و اعضای این کانون حضور داشتند.

در این جلسه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات ضمن تقدیر از حضور فعال و مؤثر اعضای کانون در جلسات و برگزاری جلسات منظم و اقدامات صورت گرفته از طرف اعضا، خواستار تداوم این روند شد.

حجت الاسلام محمد مبارکی زاده در خصوص صدور کارت مداحی، تصمیمات و مصوبات جلسه ای که به همین منظور در معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مرکز برگزار شده بود، گزارشی از سوی رئیس کانون مداحان این منطقه دریافت کرد.

برگزاری جلسه فوق العاده کانون مداحان با حضور رئیس کانون مداحان کشور از جمله مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 1442001

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