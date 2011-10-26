توضیحات شرکت زیرساخت درباره اختلالات اینترنت / قطعی نداریم!

به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت کشور از نگاه کاربران آن طی دو هفته اخیر با کندی و قطع و وصلی های مکرری روبرو بوده که شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی بخش اینترنت کشور عوامل موثر بر این اختلالات اینترنت را تشریح کرده است.

این شرکت با تاکید بر اینکه در ماههای اخیر هیچگونه قطعی ارتباطی که اثر منفی بر کیفیت ارتباطات اینترنت بگذارد وجود نداشته است به تحلیل عوامل موثر بر کیفیت شبکه اینترنت پرداخته و اعلام کرده که "شبکه اینترنت کشور از چند بخش تشکیل شده که تنها بخش شبکه زیرساخت آن در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است ."

شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرده است: "تعهد این شرکت در قبال این بخش از شبکه این است که پهنای باند مورد نیاز کشور را از تامین کنندگان بین المللی خریداری و از طریق درگاههای بین الملل تحویل گیرد و آن را با استفاده از شبکه زیرساخت کشور که از امنیت بسیار بالایی برخوردار است به نسبت یک به یک و بدون ضریب اشتراک بین متقاضیان که عمدتا شرکت های مخابرات استانی و PAP ها هستند توزیع کند."

این شرکت اعلام کرده است که "توزیع دیتا در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به ساختار شبکه و بکارگیری بهترین تجهیزات روز دنیا در آن و توانمندی مراکز مدیریت شبکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است."

شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به بخشی از شبکه اینترنت کشور که بخش دسترسی محسوب می شود معتقد است که " این بخش خارج از حوزه اختیارات شرکت ارتباطات زیرساخت است و مسئولیت ارائه سرویس خدمات دیتا و اینترنت را به کاربر نهایی این بخش برعهده دارد. براین اساس هرگونه نارسایی، عدم رعایت ضریب اشتراک و مواردی از این قبیل برکمیت و کیفیت تجهیزات به کارگرفته در این بخش می تواند اثرات منفی بر روی کیفیت ارتباطات و اینترنت داشته باشد که ضروری و منطقی است در بررسی هرگونه قطعی و عدم کیفیت خدمات اینترنت در شبکه، به مسائل و مشکلات در همه قسمت ها از جمله بخش دسترسی نیز توجه کامل شود ."

به گزارش مهر، ثبات کیفیت ارائه خدمات با اینترنت 56 کیلوبیتی در ایران با وجود حدود 36 میلیون مشترک همچنان یکی از پرچالش ترین موضوعات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان محسوب می شود.