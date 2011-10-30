پارک شهید فهمیده پس از 20 سال بازسازی می شود

سید علی آقازاده شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه و بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه دو کرج که در محل فرهنگسرای کوثر برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: پارک شهید فهمیده در کنار منزل این شهید بزرگوار واقع شده است که این پارک متأسفانه در دو دهه اخیر از دیدرس و توجه مدیریت شهری کرج پنهان مانده بود.

وی ادامه داد: این در حالیست که پارک شهید فهمیده در منطقه دو کرج که از مناطق مرکزی این کلانشهر است واقع شده است.

آقازاده با اشاره به همت و تلاش مجموعه پرسنل شهرداری منطقه دو برای بازسازی و احیای پارک شهید فهمیده، افزود: این پارک در مساحت شش هزار و 400 متر مربع واقع شده که پس از ترمیم و اصلاحات ساختاری، این پارک به نام شهید فهمیده نامگذاری و به روح والای این شهید 13 ساله کرجی و اهالی این محله اهدا شد.

وی با بیان اینکه این پارک دارای دو فاز است، عنوان کرد: پارک شهید فهمیده و مجموعه خیابانها و پیاده رو های اطراف این پارک به اهتمام مسئولان و همکاران شهرداری منطقه دو طی مدت زمان کمتر 30 روز بازسازی شد.

این مسئول تأکید کرد: جلب رضایت شهروندان و ساکنان محله از مهمترین اهداف اجرای عملیات بازسازی پارک شهید فهمیده است.

محلات قدیمی با اصلات کهن در اولویت اقدامات عمرانی است

شهردار کرج اجرای عملیات های عمرانی، زیر ساختی و خدماتی در محلات قدیمی کرج را مهم ارزیابی کرد و گفت: ارائه خدمات عمرانی و زیربنایی به محلات قدیمی که اصالتی کهن دارند در صدر برنامه های اجرای مجموعه مدیریت شهری است.

آقازاده اظهار امیدواری کرد: با تدوین برنامه ها و سیاست های کارآمد و قابل اجرا بتوان اقدامات مناسبی را در مناطق مختلف کرج انجام داد.

وی عملکرد شهرداری منطقه دو کرج در خصوص اجرای اقدامات عمرانی و خدماتی از پیش برنامه ریزی شده را مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: خروجی های این مهم ضمن انتفاع منطقه و شهر، رضایت و آسودگی خاطر شهروندان را که از اهداف مهم مجموعه مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج است، محقق می کند.

بازدیدهای میدانی مشکلات منطقه ای را نمایان می کند

شهردار کرج بر توجه و نگاه ویژه مدیران مناطق بر رفع مشکلات و معضلات منطقه ای تأکید کرد و افزود: بازدیدهای میدانی مدیران شهرداری نقش بسزایی در نمایان کردن مشکلات منطقه ای دارد.

آقازاده اظهار داشت: انجام بازدیدهای میدانی از ابتدای سال 90 به طور جد در دستور کار مدیران منطقه قرار گرفت.

وی گفت: مدیران در این بازدید های میدانی که هر هفته انجام می شود از نزدیک با مشکلات و نارسایی های منطقه آشنا می شوند و نسبت به رفع آن اقدام می کنند.





