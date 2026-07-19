بازنگری در مدیریت محلات بویراحمد؛فرماندار خواستار واگذاری امور شهری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی صبح یکشنبه در نشست تخصصی مدیریت محلات اظهار کرد: ساختار کنونی مدیریت محلات با مسائل پیچیده امروز شهری همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری اساسی است.
وی افزود: تمرکز بیش از اندازه بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی، موجب غفلت از نیازهای عمرانی، سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای محلات شده است و باید در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
فرماندار بویراحمد با اشاره به اینکه بخش عمده مطالبات مردم در محلات به حوزههای عمرانی، خدمات شهری و سرمایهگذاری مربوط میشود، تصریح کرد: مدیریت این بخشها باید به شهرداریها سپرده شود و در مناطق روستایی نیز نگاه توسعهمحور و احیاگرانه جایگزین رویکردهای صرفاً مشارکتی شود.
بهشتی همچنین بر لزوم بازتعریف شاخصهای مدیریت محلات تأکید کرد و گفت: به جای افزایش تعداد محلات، باید با اصلاح شاخصها و ساختارها، مدیریت محلی کارآمدتری شکل گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان بویراحمد افزود: تاکنون ۱۰۶ محله شهری و روستایی شناسایی و اعضای شورای پیشرفت محلات ابلاغ شدهاند و در این راستا ۱۷ نشست تخصصی نیز برگزار شده است.
فرماندار بویراحمد از برنامهریزی برای برگزاری نشست مشترک با استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: هدف از این نشست، هماهنگی بیشتر برای اجرای برنامههای دولت در حوزه مدیریت محلات و رفع چالشهای موجود است.
بهشتی با تشریح برخی اقدامات انجامشده در محلات شهرستان اظهار کرد: استقرار کارشناس مرکز مشاوره در محله «مِه»، تعیین تکلیف پارک محلهای، پیگیری تهاتر زمین برای اجرای پروژههای شهری، اجرای روشنایی معابر نجفآباد، پیگیری احداث دیوار حفاظتی و المان ورودی این محله و همچنین برنامهریزی برای احداث پارک جنگلی از جمله اقدامات در دست اجرا است.
وی ادامه داد: بخش عمده تجهیزات مورد نیاز محلات تأمین شده و تنها موضوع باقیمانده، تعیین تکلیف ایجاد پاسگاه انتظامی در یکی از محلات است که به دلیل تغییرات تقسیمات جغرافیایی هنوز نهایی نشده است.
فرماندار بویراحمد با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی و استقبال گسترده مردم از نشستهای محلهای، خاطرنشان کرد: تداوم مشارکت مردمی در گرو تحقق مطالبات و اجرای پروژههای وعده داده شده است و گزارش پیشرفت اقدامات نیز به صورت مستمر تهیه و در جلسات هفتگی بررسی خواهد شد.
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