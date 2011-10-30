به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، بر اساس اعلام عربستان از خبرگزاری دولتی واس، تا امروز بیش از یک میلیون و 575 هزار و 847 زائر از سراسر دنیا وارد عربستان شدند.
براساس اعلام دولت عربستان، این حجاج به سه روش هوایی، زمینی و دریایی وارد سرزمین وحی شده اند. از طریق هوایی یک میلیون و 448 هزار و 396 زائر، از روش خشکی زمینی 112 هزارو 717 زائر، از طریق دریا 14 هزار و 734 زائر و 31 هزارو 14 زائر به اندازه 2 درصد نیز از مناسک سال گذشته تاکنون در عربستان ماندهاند تا در مناسک امسال هم شرکت کنند.
بیش از یک میلیون و 575 هزار و 847 زائر تاکنون از سراسر دنیا وارد عربستان شدهاند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، بر اساس اعلام عربستان از خبرگزاری دولتی واس، تا امروز بیش از یک میلیون و 575 هزار و 847 زائر از سراسر دنیا وارد عربستان شدند.
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