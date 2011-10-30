به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، بر اساس اعلام عربستان از خبرگزاری دولتی واس، تا امروز بیش از یک میلیون و 575 هزار و 847 زائر از سراسر دنیا وارد عربستان شدند.



براساس اعلام دولت عربستان، این حجاج به سه روش هوایی، زمینی و دریایی وارد سرزمین وحی شده اند. از طریق هوایی یک میلیون و 448 هزار و 396 زائر، از روش خشکی زمینی 112 هزارو 717 زائر، از طریق دریا 14 هزار و 734 زائر و 31 هزارو 14 زائر به اندازه 2 درصد نیز از مناسک سال گذشته تاکنون در عربستان مانده‌اند تا در مناسک امسال هم شرکت کنند.