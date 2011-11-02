برترین شاعران جوان انقلاب معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان نخستین جشنواره «شعر جوان انقلاب» سه‌شنبه شب دهم مهر در تالار مهر حوزه هنری به شرح زیر معرفی شدند:

در بخش شعر کلاسیک انقلاب اسلامی و در بخش ارائه اثر، مریم امانلو با شعر «می‌نویسم بهار در راه است»، محمد حسین ملکیان با شعر«8 ساله است» و علی فردوسی با شعر «منجنیق ایمان» به ترتیب نفرات سوم تا اول را به خود اختصاص دادند.

در حوزه شعر کودک و نوجوان و در بخش ارائه اثر با موضوع انقلاب اسلامی، هادی فردوسی با شعر «تقدیم به امام و انقلاب» به عنوان نفر سوم معرفی و هیئت داوران اثری را شایسته احراز مقام اول و دوم ندانست.

در همین حوزه و در بخش ارائه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی سروده علی سلیمانی شایسته تقدیر شناخته شد.

همچنین مجموعه شعر «حق السکوت» سروده محمد مهدی سیار و نیز مجموعه «انار سبز و زیتون سرخ» به ترتیب عناوین دوم و اول را بدست آوردند.

در بخش شعر آزاد با موضوع انقلاب اسلامی و در قسمت ارائه اثر، بهروز اقبالی درخشان با شعر «پیراهن بهار»، یزدان تورانی با اثر «شعر انقلاب» و پیام جهانگیری با شعر «تردید نکن که انتخاب خوبی است»، به ترتیب نفرات اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش بیداری اسلامی نیز مجموعه شعر «جرس» سروده محمدجواد شاه‌مرادی برگزیده بخش شعر کلاسیک معرفی شد.

همچنین در بخش ارائه اثر کلاسیک با موضوع بیداری اسلامی طیبه سلمان‌آبادی با شعر «جهان بیدار» به عنوان نفر برتر انتخاب شد.

در همین بخش و با موضوع بیداری اسلامی حامد محقق با سروده «دو تا شهر» به عنوان برگزیده معرفی شد. در همین بخش و در قسمت ارائه کتاب مجموعه شعر «کارنامه» سروده منیره هاشمی به عنوان اثر سوم مورد تقدیر قرار گرفت و هیئت داوران اثری را شایسته احراز رتبه اول و دوم ندانست.

همچنین مجموعه شعر «بیدار می‌مانم» سروده مسعود طاهری به عنوان اثر برگزیده بخش کودک و نوجوان با موضوع بیداری اسلامی معرفی شد.

همچنین معصومه کاشانی با شعر تپه کوچک نفر برگزیده بخش بیداری اسلامی در این حوزه معرفی شد. در همین بخش و با موضوع معرفی مجموعه شعر به ترتیب اعظم پشت مشهدی، میلاد عرفان پور و علیرضا لبش به ترتیب نفرات سوم تا اول را به خود اختصاص دادند.

در بخش بیداری اسلامی نیز محمد صارمی شهاب با مجموعه شعر رویای کودکان بی سرزمین نفر برگزیده اعلام شد.