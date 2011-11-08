پروژه بزرگ بهسازی روستای "بایگان" فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صمدی افزود: این پروژه اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال به استان را به خود اختصاص خواهد داد و با اجرای این پروژه روستای بایگان که از جمله روستاهای پرجمعیت این شهرستان است، از نعمت توسعه معابر و شبکه های ارتباطی برخوردار خواهد شد.

وی گفت: اجرای کانیو، لبه گذاری، زیرسازی و آسفالت، پیاده روسازی بالغ بر یک کیلومتر از معابر اصلی این روستا که 643خانواردارد را شامل میشود.

اجرای دو پروژه بهسازی با مصالح بومی در فیروزآباد

از دوپروژه اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان فیروزآباد بهره برداری شد.

پیمان صمدی مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزآباد گفت: دو طرح یاد شده در روستای جایدشت به بهره برداری نهایی رسید.

به گفته وی دومحور اصلی این روستا، یک میلیارد و 20 میلیون ریال برای اجرای دو پروژه بهسازی شامل اجرای تک لبه و کانیو به طول یک هزار و 70 متر و 87 هزار و 654 مترمربع ، زیرسازی و آسفالت و936مترمربع پیاده روسازی هزینه شده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزآباد اضافه کرد: استفاده از مصالح بومی و برخورداری از مسیرهای منتهی به اماکن خدماتی، ورزشی و اماکن مذهبی از خصوصیات آن بوده است.