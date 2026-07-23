حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تداوم اجرای طرح‌های بهسازی و توسعه زیرساخت‌های روستایی اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل تردد و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در روستاهای استان اجرا شده است.

وی افزود: در شهرستان دامغان، عملیات آسفالت ۵۵ هزار و ۶۸۵ مترمربع از معابر روستاهای قلعه پایین‌برم، سلم‌آباد، کلا، سبحان، طاق، دروار، صالح‌آباد، ابوالبق، کلاته‌ملا و مایان با مشارکت دهیاری‌ها و با اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسید.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان ادامه داد: همچنین عملیات زیرسازی ۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع از معابر در روستاهای سلم‌آباد و سبحان و اجرای عملیات خیابان‌سازی در روستای کلا توسط امور اجرایی و ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن استان انجام شده است.

همتی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی آسفالت در شهرستان میامی تصریح کرد: ۱۸ هزار مترمربع از معابر پنج روستای قوشه دگرمان، نام‌نیک، جهان‌آباد، فیروزآباد علیا و کرنگ با اعتباری بالغ بر ۹۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و قیر رایگان آسفالت و به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: در این طرح، سه هزار و ۶۵۶ مترمربع از معابر روستای قوشه دگرمان، چهار هزار و ۴۰۰ مترمربع در نام‌نیک، سه هزار و ۵۳۰ مترمربع در جهان‌آباد، دو هزار و ۵۰۰ مترمربع در فیروزآباد علیا و چهار هزار و ۴۲۷ مترمربع در روستای کرنگ آسفالت شده است.

وی با تأکید بر نقش اجرای طرح‌های بهسازی معابر در افزایش ایمنی، تسهیل رفت‌وآمد و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در روستاها خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اجرای مستمر این پروژه‌ها، توسعه متوازن و آبادانی مناطق روستایی استان سمنان را با جدیت دنبال می‌کند.