بیشترین طول شبکه ریلی کشور در فارس ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مرودشت-درودزن گفت: راه اندازی خط آهن شیراز - اصفهان، شیراز - بندرعباس، شیراز - گل گهر و شیراز عسلویه - بوشهر چهار طرح بزرگ ریلی در استان فارس است.

وی ادامه داد: امیدواریم ایجاد چنین زیرساختی در استان فارس موجب رونق اقتصادی این استان شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه راه ها و حمل و نقل از جمله اولویتهای دولت طی چند سال گذشته بوده، تاکید کرد: در حال حاضر هفت هزار و 500 کیلومتر خط ریلی، دو هزار و 200 کیلومتر آزادراه، پنج هزار کیلومتر بزرگراه و 10 هزار کیلومتر راه در حال احداث نشان از تلاش دولت در بحث راه های کشور است.

صادقی اظهار داشت: در استان فارس نیز به غیراز فعالیتهای اداره کل راه هزار کیلومتر راه در قالب 17 پروژه با اعتبار 110 میلیارد تومان توسط شرکت توسعه زیرساخت در حال اجراست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت پروژه آزادراه مرودشت - درودزن یادآور شد: این پروژه به طور حتم تحولات اساسی در بحث راه های این منطقه ایجاد می کند زیرا در آینده ادامه این مسیر به شهرستان اقلید و اتصال این بزرگراه به مسیر طریق الرضا ختم می شود.

این پروژه با اعتبار 129 میلیارد ریال طی 24 ماه ساخته می شود.