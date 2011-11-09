برف راه 230 روستای اردبیل را مسدود کرد/ تلاش 120 راهدار در جاده ها

علی صبحی روز چهارشنبه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راه 150 روستا در اردبیل، 20 روستا در نمین، 15 روستا در نیر، 10 روستا در مشگین شهر و 35 روستا در خلخال مسدود است.

وی از تلاش 60 گروه راهداری با 120 نیروی انسانی برای بازگشایی این راهها به صورت شبانه روز خبر داد.

معاون راههای روستایی اداره کل راه و ترابری استان اردبیل علت تاخیر در بازگشایی راه این روستاها را کولاک شدید، عدم دید کافی و امکان تردد نیروی انسانی عنوان کرد.

به گفته صبحی بیشتر امکانات اداره کل راه و ترابری استان برای بازگشایی راههای اصلی بسیج شده اند و تاکنون امکان بازگشایی 30 درصد از روستاها ی گرفتار برف فراهم شده است.

نجات 30 خودرو گرفتار در گردنه الماس



این مسئول ارتفاع برف در گردنه الماس و محور خلخال- اسالم را یک متر اعلام کرد و افزود: 30 خودرو در راه مانده در گردنه الماس با تلاش نیروهای راهداری و جمعیت هلال احمر نجات یافتند.

وی با بیان اینکه گردنه الماس در محور خلخال به گیلان بسته شده است، از رانندگان وسایط نقلیه خواست از مسافرت در این محور خودداری کنند.

صبحی با بیان اینکه تلاش برای بازگشایی این مسیر نیز ادامه دارد، عنوان کرد: مهمترین مشکل راهدار خانه های استان کمبود نیروی انسانی و سوخت است.