40 نقطه حادثه خیز در مازندران شناسایی شد

اسماعیل فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نصب علائم واضح و موثر از جمله ضرورتهای مهندسی راه و ترافیک به منظور بهره وری مناسب از راههای کشور محسوب می شود.

وی افزود: جاده ای که دارای علائم کم و نامناسب بوده بهعنوان یک راه رضایت بخش تلقی نمی شود، از این رو ایمن سازی محورهای استان با توجه به تردد بالا و حضور میلیونی گردشگر و مسافر در این استان یکی از برنامه های اصلی و مهم کاری این اداره کل است.

فولادی افزود: در راستای برنامه های اجرایی در خصوص ایمن سازی و حفظ مبلمان جاده ای این اداره کل برنامه های وسیعی را درهفت ماه اول سال جاری به اجرا درآورده است.

رئیس اداره ایمنی و حریم راههای راه و ترابری استان یادآور شد: پاکسازی حریم تمامی راههای استان به صورت روزانه، نصب انواع علائم عمودی، آشکارسازی نقاط پرحادثه، نگهداری روشنایی محورها، تهیه و نصب علائم دوزبانه، اجرای شیار لرزاننده، مطالعه و جانمایی علائم و تجهیزات ایمنی راهها و نگهداری حریم راهها و درختکاری و فضای سبز از جمله اقدامات این اداره کل در زمینه راهداری و نگهداری و ایمن سازی محورهای ارتباطی استان در هفت ماه اول سال جاری است.

مازندران از طریق سه محور هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور در ارتباط است.

