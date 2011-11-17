گردآوری 70 هزار کتاب تخصصی در کتابخانه ادیان و مذاهب قم

علی محمدی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 11 هزار جلد کتاب مرجع انگلیسی زبان در مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب گرد آوری کرده‌ایم، گفت: در این کتابخانه تمام کتبی که در حوزه ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی وجود دارد را تهیه و در اختیار علاقمندان حوزه دین پژوهی گذاشته‌ایم.



عضویت بیش از دو هزار دانشجو و استاد در کتابخانه



وی با بیان اینکه اکثر کتاب های موجود فارسی و عربی زبان هستند، ادامه داد: این کتب به صورت قفسه باز در اختیار بیش از دو هزار دانشجو و صد نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب است.



مدیر کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب با عنوان این مطلب که نوع رده بندی کتب موضوعی و براساس کنگره LOC است، گفت: این کتب در 60 فیلد که حاوی کاملترین مشخصات و راهنمای شناسایی است تدوین شده است



گردآوری کتب دین پژوهان معتبر جهان



وی با اشاره به اینکه تمام آثار برتر و معروف دین پژوهان مطرح جهان در این کتابخانه جمع آوری شده است، بیان داشت: کارشناسان و کتابداران خبره کتابخانه به طور مرتب در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی شرکت و آثار منتشره دانشگاه را عرضه می کنند.



راه اندازی کتابخانه دیجیتالی ادیان و مذاهب



محمدی با اعلام این خبر که بیش از 150 عنوان کتب تخصصی را با حمایت دانشگاه ادیان و مذاهب به چاپ رسانده ایم، افزود: تاکنون بیش از 4 هزار و 600 عنوان از کتب موجود خود را روی سایت بارگذاری کرده و این روند تا پایان سال با بارگذاری حداقل 20 هزار جلد ادامه خواهد داشت.



وی افزود: استفاده از کتابخانه دیجیتالی مشکل کمبود فضا و محدودیت زمانی و دسترسی را برای اعضای کتابخانه رفع می‌کند.

امضای تفاهم نامه همکاری با موسسات پژوهشی



مدیر کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب درباره نحوه همکاری با کتابخانه‌های موسسات پژوهشی دیگر بیان داشت: از آنجا که یک مجموعه تخصصی هستیم و نمی‌توانیم منابع خود را در اختیار عموم قرار دهیم برای کسب و نیز انتقال تجربیات و منابع خود با موسسات پژوهشی معتبر که دارای کتابخانه‌های غنی و پربار هستند، تفاهم نامه همکاری امضا کرده‌ایم.

