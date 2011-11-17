گردآوری 70 هزار کتاب تخصصی در کتابخانه ادیان و مذاهب قم

علی محمدی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 11 هزار جلد کتاب مرجع انگلیسی زبان در مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب گرد آوری کردهایم، گفت: در این کتابخانه تمام کتبی که در حوزه ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی وجود دارد را تهیه و در اختیار علاقمندان حوزه دین پژوهی گذاشتهایم.
عضویت بیش از دو هزار دانشجو و استاد در کتابخانه
وی با بیان اینکه اکثر کتاب های موجود فارسی و عربی زبان هستند، ادامه داد: این کتب به صورت قفسه باز در اختیار بیش از دو هزار دانشجو و صد نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب است.
مدیر کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب با عنوان این مطلب که نوع رده بندی کتب موضوعی و براساس کنگره LOC است، گفت: این کتب در 60 فیلد که حاوی کاملترین مشخصات و راهنمای شناسایی است تدوین شده است
گردآوری کتب دین پژوهان معتبر جهان
وی با اشاره به اینکه تمام آثار برتر و معروف دین پژوهان مطرح جهان در این کتابخانه جمع آوری شده است، بیان داشت: کارشناسان و کتابداران خبره کتابخانه به طور مرتب در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی شرکت و آثار منتشره دانشگاه را عرضه می کنند.
راه اندازی کتابخانه دیجیتالی ادیان و مذاهب
محمدی با اعلام این خبر که بیش از 150 عنوان کتب تخصصی را با حمایت دانشگاه ادیان و مذاهب به چاپ رسانده ایم، افزود: تاکنون بیش از 4 هزار و 600 عنوان از کتب موجود خود را روی سایت بارگذاری کرده و این روند تا پایان سال با بارگذاری حداقل 20 هزار جلد ادامه خواهد داشت.
وی افزود: استفاده از کتابخانه دیجیتالی مشکل کمبود فضا و محدودیت زمانی و دسترسی را برای اعضای کتابخانه رفع میکند.
امضای تفاهم نامه همکاری با موسسات پژوهشی
مدیر کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب درباره نحوه همکاری با کتابخانههای موسسات پژوهشی دیگر بیان داشت: از آنجا که یک مجموعه تخصصی هستیم و نمیتوانیم منابع خود را در اختیار عموم قرار دهیم برای کسب و نیز انتقال تجربیات و منابع خود با موسسات پژوهشی معتبر که دارای کتابخانههای غنی و پربار هستند، تفاهم نامه همکاری امضا کردهایم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب از گردآوری 70 هزار کتب تخصصی با زبانهای مختلف جهان در این کتابخانه خبر داد.
علی محمدی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 11 هزار جلد کتاب مرجع انگلیسی زبان در مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب گرد آوری کردهایم، گفت: در این کتابخانه تمام کتبی که در حوزه ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی وجود دارد را تهیه و در اختیار علاقمندان حوزه دین پژوهی گذاشتهایم.
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