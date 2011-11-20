15 پروژه عمرانی بسیج سازندگی در بیرجند به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی جوینده پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های هفته بسیج برگزار شد، با اشاره به افتتاح 15 طرح عمرانی در بیرجند، اظهار داشت: همچنین تعداد 10 ساختمان جدید پایگاه های بسیج در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: پروژه‌ های قابل افتتاح هفته بسیج در شهرستان بیرجند شامل احیای قنوات، مرمت و بازسازی چشمه ‌های روستایی، ساخت گلزار شهدا، خانه عالم و مراکز بهداشتی و درمانی است.

سرهنگ جوینده با اشاره به برگزاری 170 عنوان برنامه در شهرستان بیرجند طی هفته بسیج، بیان کرد: افتتاح پروژه های احیای قنوات در سه روستای زیراچ، مافریز و پدمرود از برنامه های این هفته است.

وی برگزاری گردهمایی بزرگ عاشورائیان را از شاخصترین برنامه های هفته بسیج عنوان کرد و بیان داشت: این همایش با حضور هفت هزار نفر از بسیجیان در بیرجند برگزار خواهد شد.

به گفته وی برای نخستین بار بسیجیان در قالب طرح حلقه‌ های صالحین در این گردهمایی بزرگ شرکت خواهند کرد.

وی به روزشمار هفته بسیج اشاره کرد و افزود: به دلیل همزمانی آخرین روز از هفته بسیج با اول محرم و فلسفه قیام عاشورا برای امر به معروف و نهی از منکر آخرین روز از هفته بسیج به این عنوان نامگذاری شده است.

سرهنگ جوینده از تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاه ‌های بسیج شهرستان طی این هفته خبر داد و گفت: این شورا برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی شده و ناهنجاری‌ های اجتماعی هر محله را شناسایی خواهد کرد.

وی به سایر برنامه های این هفته اشاره کرد و ادامه داد: تجلیل از 100 بسیجی نمونه، برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس، برگزاری چندین یادواره شهدا در روستاهای بیرجند، تقدیر از نخبگان علمی بسیج، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده‌ های شهدا و تجلیل از این قشر از جمله این برنامه ها است.

سرهنگ جوینده همچنین از اعزام 15 تیم پزشکی به مناطق روستایی شهرستان در این هفته خبر داد و افزود: در این راستا تیم های پزشکی برای ویزیت رایگان به روستاهای دارای طرح عمرانی اعزم خواهند شد.

وی با بیان اینکه توزیع سبد کالا بین محرومین شهرستان بیرجند از دیگر برنامه های هفته بسیج است، تصریح کرد: در این راستا 50 نفر سبد کالا به ارزش هر سبد 500 هزار ریال دریافت خواهند کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند در پایان با اشاره به تامین جهیزیه از سوی بسیج سازندگی برای دخترانی که دچار مشکلات مالی هستند، یادآور شد: در هفته بسیج 15 سری جهیزیه به نوعروسان اهدا خواهد شد.