سامانه پیام کوتاه ستاد انتخابات استان قزوین فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادق دقیقی روز سه شنبه در نشست خبری مسئولان کمیته های ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان قزوین که در استانداری قزوین برگزارشد اظهارداشت: مردم استان می توانند هرگونه پیام، پیشنهاد و گزارش خود را به شماره 30007534300300 پیامک و ارسال کنند.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین بیان کرد: پست الکترونیکی ENTEKHABAT@OSTAN-QZ.IR نیز دیگر سامانه ارتباطی در نظر گرفته شده از سوی ستاد انتخابات استان قزوین برای دریافت نظر، پیشنهاد و گزارش های مردمی است.

دقیقی، ارایه آگاهی بخشی و اخبار مربوط به انتخابات به رسانه ها و مردم را از وظایف کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان قزوین برشمرد و گفت: حضور مردم در این دوره از انتخابات مانند دوره های قبل پرشور و گسترده خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت رسانه های گروهی استان در اطلاع رسانی به مردم افزود: در دو ماه گذشته 104 مورد خبر و گزارش، مصاحبه، مقاله، پیام کوتاه و گفتگو در خصوص انتخابات در هفته نامه های استان قزوین منتشر شده است.

دقیقی یادآورشد: برای پوشش مناسب خبری انتخابات و حضور آسان خبرنگاران در شعب اخذ رای تمهیدات لازم پیش بینی خواهد شد و با صدور کارت شناسایی به پوشش همه جانبه خبر در این ایام کمک خواهیم کرد.

وی نقش رسانه ها در اطلاع رسانی اصولی و بموقع به مردم را مهم دانست و اظهارداشت: مردم باید حقایق را بدانند لذا رسانه ها با عمل به رسالت خود می توانند به حضور حداکثری مردم کمک کنند.

10 درصد انتخابات رایانه ای است

در ادامه محمد رضا نصرآبادی مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان قزوین نیز گفت: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای 25 فرآیند اجرایی است که در 90 درصد حوزه های انتخابی 24 فرآیند به صورت کاملا مکانیزه و الکترونیکی انجام می شود.



نصرآبادی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تامین تجهیزات الکترونیکی در حوزه های انتخابی و شعب رای گیری انجام شده است یادآورشد: برای فرآیندهای مربوط به قبل، حین و بعد از انتخابات مجلس 70 مورد کار پیش بینی شده است که تمامی آنها بر روی بستر جامع انتخابات قرار می گیرند.

این مسئول بیان کرد: اطلاعات تمامی 15 هزار نیروی اجرایی انتخابات در سامانه وزارت کشور ثبت می شود و تمام مراحل از زمان ثبت نام و کارهای بعدی تحت نظارت کامل قرار دارد.

وی گفت: سیستم به گونه ای طراحی شده که تجارب این دوره در برگزاری انتخابات بعدی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: 10 درصد برگزاری انتخابات رایانه ای و کاملا مکانیزه و 90 درصد نیمه مکانیزه برگزار خواهد شد.

نصرآبادی تامین تجهیزاتی مانند بارکد خوان، پرینتر، رایانه برای شعب و برگزاری مانورهای آموزشی را از دیگر اقدامات این کمیته برای آمادگی نیروها و استان در برگزاری انتخابات دانست.

این مسئول یادآورشد: با اقدامات انجام شده و رای گیری با کارت ملی از هر گونه تخلف و رای مجدد احتمالی افراد، توسط وزارت کشور جلوگیری خواهد شد.