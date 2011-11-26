ابوالحسنی همچنان معاون وزیر اقتصاد!

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی که در جریان استیضاح وزیر اقتصاد و گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، از سمت خود استعفا داده بود و استعفای وی از سوی وزیر اقتصاد پذیرفته شده بود، همچنان در این سمت به فعالیت ادامه می دهد.

این در حالی است که در سایت وزارت اقتصاد از اصغر ابوالحسنی همچنان به عنوان معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده می شود.

سیدشمس الدین حسینی در این مورد با تاکید بر پذیرش استعفای ابوالحسنی (معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد)، گفته است: البته تاکنون پذیرش استعفای وی را به معاونان اعلام نکرده ام و تاکنون نتوانسته ام جایگزین مناسبی برای معاون مستعفی خود پیدا کنم.

وزیر اموراقتصادی و دارایی عنوان کرده است: 50 درصد این قضیه به من مربوط می شود و 50 درصد دیگر افرادی هستند که انتخاب می شوند، با افرادی در این زمینه صحبت کردم اما معذوریت هایی داشتند و قبول نکردند، اما به هر حال معاون بانکی انتخاب خواهد شد.