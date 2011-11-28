عرضه اسکنر سه بعدی از صورت برای کاربرد در جراحی پلاستیک و انیمیشن

سعید سعیدوند- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات این اسکنر اشاره کرد و گفت: این اسکنر با استفاده از دوربین ثابت، از روبرو صورت انسان را به صورت سه بعدی در یک سیستم کامپیوتری ترسیم می کند.



وی با بیان اینکه این اسکنر با استفاده از لیزر تصاویر مورد نیاز را ترسیم می کند، اظهار داشت: این اسکنر دارای دو لیزر خطی است که با استفاده از یک کلاه می تواند این لیزر را بر روی جسمی که می خواهیم اسکن کنیم، حرکت دهد.

سعیدوند به بیان کاربردهای این اسکنر پرداخت و خاطرنشان کرد: این دستگاه علاوه بر کاربرد در صنعت فیلمسازی و هوافضا، در حوزه پزشکی و جراحی پلاستیک نیز کاربرد دارد به گونه ای که می توان چهره فرد را قبل از عمل جراحی اسکن کرد و در نرم افزاری با استفاده از سه بعدی سازی چهره، اطلاعات لازم در عمل را به پزشک ارائه کرد.



مجری طرح بهینه سازی فرآیند انیمیشن سازی رایانه‌ ای برای استفاده در تولید انیمیشن ها و بازیهای رایانه ای را ازدیگر قابلیت های این اسکنر نام برد و ادامه داد: با این اسنکر می توان کار مدل سازی بر روی چهره را در چند دقیقه انجام داد.



وی با بیان اینکه تصاویر به دست آمده با استفاده از نرم افزار شبیه سازی می شوند، اضافه کرد: : اسکنر سه بعدی صورت انسان در محیط NET طراحی و پیاده سازی شده که در آن از DIRECTX برای ترسیم مدل های سه بعدی و گرفتن عکس از دوربین استفاده شده است.



سعید وند، پیچیدگی کمتر و قابلیت تنظیم بهتر با تغییر سرعت حرکت بازوها را از مزایای این اسکنر ذکر کرد و یادآور شد: این قابلیت ها با توجه به نیاز قابل تنظیم است.

