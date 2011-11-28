رفتار شهید شهریاری به عنوان مدل اسلامی ایرانی پیشرفت علمی تبلیغ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه ای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل که در آستانه سالگرد شهادت شهید مجید شهریاری منتشر شده است، به شرح زیر است:



امروز بعد از گذشت بیش از یکسال از ترور شهید علیمحمدی و نزدیک بودن سالگرد ترور ناجوانمردانه شهید والا مقام شهریاری ما دانشجویان نیز برخود وظیفه دانستیم به سهم خود و عمل به توصیه پیشوا و مقتدایمان امام خامنه ای مبنی بر مهم دانستن مضاعف یاد شهدای علمی ضمن گرامیداشت یاد این شهدا، نکته ای را هم به مسئولین محترم مربوطه یاد آور شویم:



شهید شهریاری که علاوه بر الگو بودن درعلم در زمینه ی تقوا و اهمیت دادن به ارزشهای اسلامی هم بنا به گفته ی دوست ودشمن الگویی بی نظیر بود، جا دارد که علیرغم کم کاریهای انجام شده در یکسال گذشته چه توسط وزارت علوم در سطح دانشگاهها و چه توسط صدا و سیما درسطح جامعه، رفتار ایشان به عنوان مدل اسلامی ایرانی پیشرفت علمی در کنار حفظ و تقویت و ترویج ارزشهای اسلامی در سطح دانشگاه به عنوان مبدا تحولات و در سطح ماهواره و رسانه جهت الگو شدن برای جهانیان مطرح و تبلیغ شود تا صهیونیستها و مزدوران آمریکایی و انگلیسی آنها بدانند که با ترور این عزیزان نه تنها اثر آنها در جهان از بین نمی رود بلکه هرلحظه برتعداد افرادی که از مرام ورفتار این شهیدان الگو میگیرند بیشتر و بیشتر می شود تا روزی که سایه اسلام بر سرتاسر کره زمین گسترده شود.

