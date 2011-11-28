مجسمه رئیس علی دلواری در باغ قلهک نصب شود/ تقدیر از موضع نمایندگان مجلس

محمد یک شهروند ایرانی مقیم آلمان در تماس با گروه سیاسی خبرگزاری مهر، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای تصویب طرح کاهش رابطه با انگلیس گفت: آروزی ایرانیان کاهش یا قطع رابطه با انگلیس است و خوشبختانه وقتی که این موضوع در مجلس از سوی نمایندگان مطرح و به تصویب رسید ایرانیان مقیم آلمان بسیار خوشحال شدند و بنده به عنوان یکی از ایرانیان خارج از کشور از نمایندگان تشکر می کنم.

وی در عین حال از مسئولین ایران خواست تا هر چه زودتر سفیر انگلیس از ایران را اخراج کنند و در این سفارتخانه را برای همیشه ببندند، چون ایرانیان داخل و خارج کشور همه از میزان خباثت این دولت نسبت به کشورمان آگاه هستند و مبارزه خود با استکبار و انگلیس را ادامه خواهند داد و این ایستادگی و مبارزه پایانی ندارد.

محمد همچنین مواضع بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر اخراج سفیر انگلیس از کشورمان را ستود و گفت: وی حرف دل همه مردم ایران را زد، ما ایرانیان از انگلیس متنفریم و هر جا لازم باشد بر دهان این کشور می کوبیم چرا که مقاومت در برابر استعمار و استکبار را از رهبر انقلاب ایران، آقای خمینی آموختیم از این رو بدانید این کشور هیچ غلطی نمی تواند بکند.

این شهروند ایرانی مقیم آلمان در ادامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازپس گیری باغ قلهک از انگلستان پیشنهاد داد تا در اعتراض به سیاست های خصمانه این کشور پرچم ایران و مجسمه رئیس علی دلواری اولین مبارز ایرانی با استعمار انگلستان در مقابل باغ قلهک نصب شود.

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته کلیات طرح دوفوریتی کاهش رابطه با رژیم سلطنتی انگلیس را با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 206 رأی مأخوذه، به تصویب رساندند.