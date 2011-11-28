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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

نشست بررسی تحولات منطقه در دانشگاه خواجه نصیر برگزار می شود

نشست بررسی تحولات منطقه در دانشگاه خواجه نصیر برگزار می شود

نشست بررسی تحولات منطقه 10 آذرماه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،در نشست بررسی تحولات منطقه که با حضور کارشناسان و روزنامه نگاران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود ، نقش انقلاب اسلامی  در تحولات اخیر، نقش انقلاب های خاورمیانه در بیداری اسلامی و همچنین نقش گفتمان انقلاب و امام در تحولات منطقه  مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

در این نشست دانشجویی، رضا سراج رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی،سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین الملل و نویسنده روزنامه  کیهان و حسین رویوران کارشناس مسائل منطقه سخنرانی خواهند کرد.
 
بنابراین گزارش،نشست بررسی تحولات منطقه 10 آذرماه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1471773

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