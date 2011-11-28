نشست بررسی تحولات منطقه در دانشگاه خواجه نصیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،در نشست بررسی تحولات منطقه که با حضور کارشناسان و روزنامه نگاران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود ، نقش انقلاب اسلامی در تحولات اخیر، نقش انقلاب های خاورمیانه در بیداری اسلامی و همچنین نقش گفتمان انقلاب و امام در تحولات منطقه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

در این نشست دانشجویی، رضا سراج رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی،سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین الملل و نویسنده روزنامه کیهان و حسین رویوران کارشناس مسائل منطقه سخنرانی خواهند کرد.

بنابراین گزارش،نشست بررسی تحولات منطقه 10 آذرماه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.