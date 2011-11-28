مهلت 10 روزه جوانفکر برای دفاع از خود/ هشدار به مزاحمین نوامیس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، عصر دوشنبه در بیست و دومین نشست خبری خود در مورد حادثه روزنامه ایران اظهار داشت: جوانفکر چند روز قبل از حادثه روزنامه سخنانی را در مورد برخی از افراد مطرح کرده بود که مورد شکایت مدعی العموم قرار گرفت، ضمن اینکه دادستان از طریق برخی از افراد به جوانفکر تذکر می دهد که بر علیه او اعلام جرم شده است و اگر سخنان خود را تکرار کند مرتکب جرم شده است، این در حالیست که دادستانی تهران پس از چند روز متوجه می شود که این فرد قصد برگزاری نشست خبری دارد به همین دلیل نماینده ای از دادستانی در این نشست حاضر می شود.

وی ادامه داد: به تشخیص نماینده دادستان اظهارات مطرح شده در این نشست مجرمانه است، پس از پایان نشست نماینده دادستان در تماس با دادستانی کسب تکلیف می کند که از وی می خواهند که فرد مورد نظر به دادستانی هدایت شود، سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران ابتدا برای حضور در دادستانی با مأموران همکاری می کند اما با مشورت و تماس با دوستان خود از این کار منصرف و حاضر نمی شود در دادستانی حضور یابد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از این موضوع از نمایندگان دادستان درخواست می شود که بازگردند اما عده ای در را روی نماینده دادستان بستند و اجازه خروج ندادند.

محسنی اژه ای تأکید کرد: به نظر من دادستان تهران می توانست در این موضوع بهتر عمل کند، ضمن اینکه کسانیکه از قانون تمرد کرده اند باید بدانند کار آنها درست نبوده است، همچنین کسانیکه در را به روی نماینده دادستان بسته اند مرتکب جرم شده و از دادستان می خواهیم این مسئله را پیگیری کند.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران اظهار داشت: وی بازداشت نشده است و پس از این حادثه به دادسرا احضار شد. جوانفکر پس از حضور در دادسرا 10 روز برای دفاع مهلت خواسته است.

محسنی اژه ای در مورد رفتار جوانفکر نیز گفت: اگر کسی در مظان اتهام قرار دارد و باید مورد سئوال قرار گیرد نباید از قانون سرپیچی کرده و بی جهت به دیگران متوسل شود. اگر فردی از قانون سرپیچی کند مرتکب جرم شده است. همچنین رابط قوه قضائیه می تواند در مواردی بدون حکم اقدام کند، زدن دستبند به متهم یا به زور بردن وی به دادسرا در قانون مشخص شده است و در مواردی نیز به فرد عمل کننده بستگی دارد.

نابودی دشمنان ایران در صورت حمله

دادستان کل کشور با اشاره به کینه توزی دشمن بر علیه ملت غیور ایران تاکید کرد: دشمن کینه توز بار دیگر اقدام به نشان دادن چنگ و دندان به ملت ایران کردند اما این دشمن بیش از نادان بوده و مشخص است که مردم و مسئولان را نشناخته است. دشمنان باید بدانند که قطعنامه ها و تهدیدها باعث ایستادگی و تقویت روحیه استقامت مردم می شود. اگر مملکت به خطر بیفتد هر ایرانی یک بمب می شود. تهدید کنندگان ایران باید بدانند که در صورت لطمه به مردم یا کشور، قطعاً نابود می شوند.

هشدار دادستان کشور به مزاحمین نوامیس و افراد شرور

محسنی اژه ای از برخورد قاطع با افراد شرور و مزاحمین نوامیس خبر داد و افزود: این افراد باید بدانند که از آنها غافل نیستیم و با تمام توان با کسانیکه امنیت مردم را به خطر می اندازند برخورد می کنیم. امسال 251 شرور در کشور شناسایی شدند که تعدادی از آنها به اشد مجازات رسیدند، تنها در یک مورد فرد شروری در شیراز علاوه بر شهادت مأمور نیروی انتظامی 21 مورد شرارت و مزاحمت و 5 مورد آدم ربایی و تجاوز عنف در پرونده اش داشت.

فعالیت سرویسها و قدرتهای بزرگ در تولید مواد مخدر

وی با بیان فعالیت قدرتهای بزرگ و سرویس اطلاعاتی و جاسوسی در امر تولید مواد مخدر تاکید کرد: افراد باید بدانند که هیچ گونه اغماضی در برخورد با قاچاقچیان نداریم.

ماجرای محافظ قلابی دادستان کشور

دادستان کل کشور با هشدار به افراد جاعل تصریح کرد: افرادی که تحت عناوین مجعول اقدام به اخاذی و مزاحمت می کنند باید بدانند که حقوق و آبروی افراد را از بین می برند. از نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیج خواسته ایم که با این افراد بدون اغماض برخورد کنند. در یک پرونده فردی خود را به عنوان محافظ بنده معرفی کرده بود و قصد داشت برای یک قاچاقچی که 12 کیلوگرم کراک به همراه داشت، اقداماتی را انجام دهد.