به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز دوشنبه 7 آذر ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

بیانیه انتخاباتی شش چهره اصلاح طلب

بولتن نیوز نوشت:شش چهره اصلاح طلب در نامه سرگشاده ای که به رسانه های کشور ارسال داشته اند بر لزوم شرکت جریان اصلاح طلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کردند. این افراد همچنین بیانیه منتسب به 36 نفر را تکذیب کردند. بهزاد نبوی، داوود سلیمانی، عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی و علیرضا رجایی ازامضا کنندگان این بیانیه هستند.

دراین بیانیه آمده است:کلیه احزاب و جریان های داخل در مجموعۀ اصلاح طلبان با توجه به این ضرورت که ما بیش از همیشه به همگرایی در میان اصلاح طلبان نیاز داریم، با محور قرار دادن بحث انتخابات و ارائۀ تحلیل های روشنگر و مواضع سازنده در ایجاد فضای مناسب و به منظور استفاده حداکثری از فرصت انتخابات پیش رو، برای بیان واقعی نظرات این جبهه استفاده نمایند، که همانا این تصمیم می تواند در عین تاکید بر ضرورت حضوری فعال در عرصه انتخابات، نسبت به رویکرد دشمنان بیرونی که اخیراً توسط آمریکا و ایادی شان شدّت گرفته پاسخ مقتضی و مناسب داده شود.

فوتبال در انتظار یک جنجال بزرگ

سایت خبری جهان با اشاره به بازداشت دو دلال شناخته شده در فوتبال نوشت : این دو نفر به همکاری یک مربی سرشناس با خود اعتراف کرده اندو در ضمن مشخص شده است که در یکی از مسابقات حساس، این دلال ها با استفاده از نفوذ خود روی چند بازیکن و تحریک آنها به کم کاری تلاش کرده اند تا شرایط صعود تیمی پرطرفدار را به لیگ برتر فراهم کنند . به گفته یک فرد آگاه سازمان لیگ فعلا قصد ندارد این ماجرا را رسانه ای کند اما بزودی و با محرومیت چند نفر فوتبالی قطعا پرده ها کنار رفته و فوتبال ایران با جنجال بزرگی مواجه خواهد شد.

حمله رضا پهلوی به پدرش

جام نیوز با اشاره به انتشار سخنان رضا پهلوی در مورد نقض حقوق بشر در رژیم شاهنشاهی در سایت بالاترین ، به نقل از وی نوشت : نقض حقوق بشری که در زندان اتفاق افتاد را کسی‌ انکار نمی کند و برایم نه تنها خلاف قانون بلکه کاری غیرِ انسانی‌ است. قادر به توجیه و پذیرش آن نیستم. این موضوع برایم بسیار دردناک است چرا که نهایتاً پدرم مسئولِ آن شناخته می شود. پدرم نمی توانست از همه جزئیات با خبر باشد، امّا اگر او می‌دانست، چرا اقدامی نکرد؟ او برخی‌ کار‌های افراطی را محکوم کرد اما این کافی‌ نبود .

محمود احمدی​نژاد چقدر حقوق می​گیرد؟

به گزارش مشرق نیوز ، هفته​نامه آسمان در گزارشی با عنوان «حقوقی برای یک عمر» نوشت: نمی​توان حقوق رئیس​جمهور را تخمین زد. او به صورت رسمی حقوق نهاد ریاست جمهوری و پست ریاست جمهوری را دریافت نمی​کند و همچنان حقوق هیات علمی دانشگاه علم و صنعت را می​گیرد. اعضا هیات علمی دانشگاه​ها بر اساس جداول خاصی امتیاز بندی می​شوند. میزان حقوق دریافتی عضو هیات علمی دانشگاه​های دولتی مستقر در تهران، متوسط بین دو تا سه میلیون تومان ارزیابی می​شود.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم برکنار شد

سایت خبری قاصد نوشت : مهندس سید رضا موسوی یکی از مدیران مناطق آزاد که مسئولیت منطقه آزاد قشم را بر عهده داشت امروز با حکم بقایی برکنار و اسفندیار حیدری پور مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان به جای وی به این مسئولیت گمارده شد. مهندس موسوی که از مدیران اسبق صدا و سیما در رادیو قرآن و در زمان مشایی مسئولیت گردشگری میراث را بر عهده داشت.

خباثت انگلیس نسبت به ایران، به مراتب بیش از آمریکاست

محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر کاهش روابط ایران و انگلستان ، به سایت خبری 598 گفت : خباثت و کینه ورزی های انگلیس نسبت به ایران اسلامی به مراتب بیش از آمریکایی است که ما از سال 58 تا به حال حتی سفارت خانه اش را هم نداریم و قطع رابطه با انگلیس لازم بود.

توصیه های جالب مشایی به مدیران دولتی

به گزارش سایت خبری قاصد، شنیده شده پس از پایان جلسه رسمی هیأت دولت در چهارمحال و بختیاری در ساعات پایانی پنج شنبه 19 آبان، اسفندیار رحیم مشایی به مدت یک ساعت و نیم برای تعدادی از مسئولان و مدیران سیاسی این استان سخنرانی کرده است. وی در این جلسه با تشریح روندی که باعث پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 شد، خطاب به مدیران این استان گفته ما در دولت تلاشمان بر این است که جریان موافق آقای احمدی نژاد تقویت شود و در این خصوص، از حمایت های معنوی دریغ نمی کنیم. به گفته یکی از حاضران در این جلسه به خبرنگار قاصد، رحیم مشایی از این مدیران سیاسی هم خواسته که هماهنگ با دولت حرکت کنند، البته وی این روش را به معنی دخالت در مسیر انتخابات ندانسته و گفته ما به دنبال رقابت عادلانه هستیم و عملکرد مثبت دولت و مدیران در خدمت رسانی، زمینه پیروزی در انتخابات اسفند را به نفع دولتی ها بیشتر فراهم می کند.

توضیحات داماد احمدی‌نژاد درباره دیدارش با فرزند هاشمی

خبرگزاری فارس در خبری آورده : مهدی خورشیدی دبیر شورای مشاورین رییس‌جمهور و داماد احمدی‌نژاد در واکنش به نحوه انتشار برخی اخبار درباره دیدارش با محسن هاشمی گفته: اینجانب کاملا مستقل و به دور از هرگونه وابستگی به هر جریان سیاسی بوده و با دوستان اصولگرا و اصلاح‌طلب و شخصیت‌های مستقل سیاسی هم جلسات متعددی داشته و دارم. شنیدم برخی رسانه‌ها به ناحق اینجانب را به واسطه‌گری میان احمدی‌نژاد و افراد دیگر متهم کردند که باید عرض کنم اصلا چنین موضوعی صحت ندارد. از اینکه برخی از رسانه‌ها اینجانب را به عنوان نماینده جریان انحرافی در این ملاقات خطاب کردند واقعا دلخور و متاسف شدم؛ چرا که مواضع بنده در قبال جریان انحرافی و اقدامات‌شان‌‌ همان مواضع قبلی است که اعلام کرده بودم.

اعدام نیروهای ناراضی به دستور سرکرده منافقین

به گزارش خبرگزاری فارس، اخیراً چند تن از عناصر بازگشتی از گروهک تروریستی منافقین اعتراف کردند که رهبری فرقه (مریم رجوی) با صدور دستوری مبنی بر اعدام نیروهای ناراضی و معترض نسبت به فرامین رهبری سازمان که سعی بر خروج از سازمان دارند، میزان جنایات فرقه خود را به اوج رسانده است.این گروهک بیش از 2 سال است که اجازه ملاقات خانواده ها با فرزندان فریب خورده شان را نمی دهد و سعی دارد به هر نحو ممکن مانع از فرار اعضای خود از شرایط وحشتناکی که برای آنها مهیا کرده شود.