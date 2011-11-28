ایران و جهان عرب موضوع گفتگوهای اوباما با مقامات اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، در حالی که گسترش بحران مالی به بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سبب نگرانی شدید در منطقه یورو شده، شماری از مقامات این اتحادیه به دیدار "باراک اوباما" می روند.

بر این اساس، رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپایی، "هرمان وان رومپوی" رئیس اتحادیه اروپا و "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواهد بود.

قرار است این مقامات درباره وضعیت بحرانی بازار اقتصاد و سرمایه در اروپا و آمریکا که موجی از مخالفتها را در این مناطق به راه انداخته، مذاکره کنند.

این در حالی است که بحران بدهی های اروپا با نگرانی از سوی دولتمردان آمریکایی دنبال می شود و همانطور که اوباما اواخر اکتبر در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد واشنگتن به دنبال یافتن راهی برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بحران است.

بنا بر اعلام کاخ سفید مقامات اروپایی و اوباما همچنین درباره آخرین تحولات جهان عرب و نیز موضوع برنامه هسته ای ایران به گفتگو خواهند پرداخت. گفتنی است آخرین نشست سران اتحادیه اروپا و آمریکا در نوامبر سال گذشته میلادی برگزار شد.