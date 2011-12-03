به گزارش خبرنگار مهر، مهندس امین مقومی صبح شنبه در دیدار مهندس صالحی، مدیر آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان قم، با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ کنترل کیفیت ساخت و ساز با مشارکت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: در این راستا باید نیازسنجی آزمایش‌های فنی مورد نیاز در سطح استان انجام شود.



وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در گذشته اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای اجرای تائید صلاحیت و سازماندهی آزمایشگاه‌های کنترل کیفی ساختمان در استان و نیز گسترش فرهنگ عمومی کنترل کیفی در افزایش عمره سازه‌ها و به منظور افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی ساختمان و مصالح ساختمانی منعقد شد.



مقومی بر لزوم ارزیابی کیفی آزمایشگاه‌های سطح استان تاکید کرد و افزود: راه اندازی بازرس کیفی و فنی ساختمان و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آزمایشگاه مکانیک خاک در زمینه کنترل کیفی خدمات ژئوتکنیک، بتن، جوش و مصالح ساختمانی مصرفی پروژه‌ها از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با اشاره به برخی از توافقات صورت گرفته با شرکت مکانیک خاک استان بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی تاکید کرد و افزود: ارائه خدمات آموزشی متقابل و همکاری شرکت مکانیک خاک استان با کمیته آموزش سازمان، مشارکت در پیگیری و ترویج فرهنگ کنترل کیفی و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی، فنی و پژوهشی طرفین امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.



وی در ادامه اظهار داشت: ارائه خدمات و تسهیلات در امور آزمایشگاهی به سازمان نظام مهندسی و اعضای آن و همچنین همکاری جهت نمونه برداری و آزمون از مراکز معرفی شده توسط سازمان از مواردی است که به توافق طرفین رسیده است.

