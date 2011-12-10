منتخبان جشنواره سراسری عکس راه و بی راه مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوری آثار رسیده دبیرخانه جشنواره سراسری عکس راه و بی راه با حضور افشین شاهرودی، میر صفی اندیکلایی، مهدی معصومی گرجی در حوزه هنری مازندران انجام شد.

از مجموع هزار و 500 عکس رسیده از 155عکاس کشور، 63 عکس از 42 عکاس به بخش نمایشگاهی جشنواره راه یافت.

مراسم اهدای جوایز و افتتاح نمایشگاه در بیست و هشتم آذر ماه در محل سالن اجتماعات حوزه هنری استان مازندران برگزار خواهد شد.

عزت الله قربانی آهودشتی، محسن غلامی، حسین نیکزاد آملی، سعید حسن عباسی، ساسان جوادنیا، مصطفی مجیدی نسب، هماپورمحمد، حمزه عموزاد مهدیرجی، حیدرجعفری، یاسر خمسی، ناصر عظیمی، نازنین کاظمی نوا، علیرضا صداقتی، محمد اسلامی، کاوه فرزانه، کاوه بغداد چی، مصطفی نیک نقش، ابراهیم رفیعی، بهنام صادقی، احمدرضا رمضانپور، محمد رضایی، ندا آقاسی راه یافتگان این جشنواره برای برگزاری نمایشگاه در حوزه هنری مازندران هستند.

اصغر عالیشاه، مرتضی جعفری، احسان کمالی، بهمن خلایقی، سعید عامری، علی اسماعیل زاده کنعانی، حسین خادمی، سید منصور معصومی سنگتراشانی، مهدی افضلی، علی پیشدادیان، داریوش منصوری، محمدرضا جعفری، مهدی جهان افروزیان، خاطره محمدی، ولی شجاعی، معصومه ذلیکانی، حسین بهرامی، زهرا ناظری، سیده فاطمه شاکری و حسین شفیع نیا دیگر افراد راه یافته این جشنواره برای برگزاری نمایشگاه عکس هستند.



