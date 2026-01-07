سیدمحمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین جشنواره ملی عکس فلامینگو با مشارکت ۴۰۰ عکاس از ۹ استان کشور شامل گیلان، آذربایجان غربی، فارس، قم، گلستان، مازندران، اصفهان، کرمانشاه و خوزستان برگزار شد.

وی افزود: داوری آثار با حضور مسعود زنده‌روح، مهدی معصومی‌گرجی و مهدی سروری در دفتر سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری بهشهر انجام شد و در نهایت ۴۳ عکاس با ۶۰ اثر برای حضور در نمایشگاه جشنواره انتخاب شدند.

دبیر جشنواره ملی عکس فلامینگو با اشاره به بخش‌های مختلف این دوره گفت: این جشنواره در پنج بخش دانش‌آموزی، نگاه محیط‌بان، مجموعه‌عکس، عکس هوایی (چهارگرد) و تک‌عکس حرفه‌ای برگزار شد و آثار برگزیده در قالب‌های چیدمان و تک‌فریم در نمایشگاهی به نمایش گذاشته می‌شوند.

محمدی با بیان اینکه مراسم افتتاحیه نمایشگاه ۲۷ دی‌ماه همزمان با روز میانکاله برگزار می‌شود، افزود: این مراسم در شهرستان بهشهر استان مازندران برگزار خواهد شد.

وی اسامی راه‌یافتگان به این دوره از جشنواره را به تفکیک بخش‌ها اعلام کرد.

بخش دانش‌آموزی:

محمدجواد باقری، رها سفیدگری، ابوالفضل احمدی، یکتا سهرابی، نرجس محمودی، هستی احمدی، مریم عموزاد مهدیرجی، نرگس قربان‌زاده، نازنین بخشنده و معصومه ریاحی.

بخش نگاه محیط‌بان:

مجتبی اسماعیل‌زاد، محمد مهرو، حمیدرضا یاسمی و مهدی علی‌نیا مهنه.

بخش مجموعه‌عکس:

مجتبی محمدی‌نیا و یاسر عموزاد مهدیرجی.

بخش عکس هوایی:

حسین پوراکبریان، هادی دهقان‌پور، محمدجواد آرمان‌مهر، مهدی محبی‌پور، ستاره چگینی، پدرام شبیری، محمدرضا رحیمی، مجید زاهدی و محمد عطایی محمدی.

بخش تک‌عکس حرفه‌ای:

رشید برادران، یاسر عموزاد مهدیرجی، مهدی محبی‌پور، محمد وطن‌خواه، شبنم ملکی، محمود کلنگری، عرفان سامان‌فر، ایراندخت غضنفری، اصغر عالیشاه، فائزه نماززاده، حدیث نصیرپور، محمد عاطی محمدی، امین رحمانی، محمد عباسی، محمدرضا عطایی، علی کاردر، داود عامری و سیدولی شجاعی لنگری.

چهارمین جشنواره ملی عکس فلامینگو با هدف پاسداشت تالاب‌ها و افزایش آگاهی عمومی نسبت به چالش‌ها و ضرورت‌های حفاظت از محیط زیست برگزار شده است.