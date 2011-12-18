انتخابات رقابتی ضامن مشارکت حداکثری/ از حضور همه سلایق استقبال می کنیم

یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری وجهه همت و تلاش مسئولان باید ایجاد بسترهای برگزاری انتخابات سالم و فراهم کردن زمینه تحقق مشارکت حداکثری مردم باشد.

وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، نماد مردم سالاری دینی است، حرکت تمام مسئولان در راستای تحقق این مهم را مورد تاکید قرار داد و افزود: برگزاری 30 دوره انتخابات در سال های بعد از انقلاب، حاکی از ظرفیت وسیع مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی از همه افراد، با سلایق و گرایش های مختلف فکری که با التزام به قانون اساسی در داخل نظام جمهوری اسلامی قرار دارند و احساس می کنند ضمن داشتن شرایط انتخاب شدن، می توانند در مسیر تعالی مادی و معنوی کشور سهیم باشند، می خواهد حضور فعال در عرصه رقابت های انتخاباتی مجلس نهم داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش این مجمع برای تشویق آحاد مختلف جامعه جهت حضور حداکثری در انتخابات، تصریح کرد: طبیعتاً معیار انتخاب نامزدهای انتخابات مجلس توسط مردم، میزان سلامت، توانمندی، برنامه مداری، قانون محوری و ولایتمداری و میزان تلاش نامزدها برای حفظ ارزش های نظام است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی تاکید کرد: لازم است مسئولان برگزار کننده انتخابات در ایجاد فضای پرنشاط و انتخاباتی بیش از گذشته اهتمام کرده و از هر گونه اقدامی که تحقق این مهم را خدشه دار می کند خودداری کنند و البته مسئولان نظارتی نیز در چنین مواردی به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد.