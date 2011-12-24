فرماندار جدید سیریک منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شبانی به پیشنهاد ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان و با حکم مصطفی محمدنجار وزیر کشور به عنوان فرماندار شهرستان سیریک منصوب شد.

گل محمد بامری معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید سیریک با اشاره به آغاز ثبت نام انتخابات مجلس، بیان داشت: دشمن در حال انجام فعالیتهایی برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات است اما مردم ایران همواره در طول 32 سال گذشته حضوری چشمگیر در انتخابات داشته اند و در نهمین دوره انتخابات مجلس نیز قطعا مردم با شور خاصی شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: مردم با حضور گسترده خود در انتخابات پاسخ دشمنان را به بهترین شکل ممکن خواهند داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان در ادامه از زحمات فرماندار سابق سیریک قدردانی و برای فرماندار جدید این شهرستان آرزوی موفقیت کرد.

محمد فلاح کهن فرماندار سابق سیریک شش ماه پیش از سمتش استعفا داد و طی این مدت فلک ناز دهقانی سرپرستی فرمانداری این شهرستان را بر عهده داشت.