آغاز ساخت 43 هزار تن سازه دریایی فازهای پارس جنوبی

حسین بدوی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز طراحی، ساخت و بارگیری بیش از 43 هزار تن از سازه‌های فازهای مختلف میدان مشترک پارس جنوبی در بزرگترین یارد سکوسازی منطقه خلیج فارس، گفت: در شرایط فعلی به طور همزمان نزدیک به چهار هزار نفر برای ساخت این سازه های فراساحلی در منطقه خرمشهر مشغول به کار هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه علاوه بر ساخت تاسیسات فراساحلی فازهای پارس جنوبی، هم اکنون ساخت سازه های دریایی میدان مشترک نفتی فروزان در حال طراحی و ساخت است، تصریح کرد: در مجموع امکان ساخت همزمان بیش از 50 هزار تن سازه فراساحلی صنایع نفت و گاز در یارد سکو سازی خرمشهر وجود دارد.

مدیر یاردهای سکوسازی خرمشهر در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با اشاره به آغاز بارگیری، نصب و راه اندازی نخستین سازه فراساحلی طرح توسعه 35 ماهه فازهای پارس جنوبی در خلیج فارس، اظهار داشت: بر این اساس دی ماه سالجاری پایه سکوهای فاز 19 و 21 این میدان مشترک گازی با قطر در خلیج فارس بارگیری و سپس نصب خواهد شد.

وی از بارگیری سه پایه سکوهای فاز 17 و 118 پارس جنوبی در دی ماه سالجاری خبر داد و افزود: در مجموع دی ماه امسال حدود پنج هزار و 400 تن سازه فراساحلی فازهای پارس جنوبی برای نصب در خلیج فارس بارگیری خواهد شد.

بدوی در ادامه از بارگیری و نصب سکوهای اصلی فازهای 17، 18 و 12 پارس جنوبی تا پایان سالجاری سخن گفت و یادآور شد: پیش بینی می شود تا اسفند ماه امسال نخستین سکوی فاز 17 و 18 پارس جنوبی برای نصب در عمق 70 متری خلیج فارس بارگیری شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر تمامی کالا و تجهیزات سکوهای فاز 17 و 18 پارس جنوبی خریداری شده است، تاکید کرد: هم اکنون مشکلی در تامین تجهیزات وجود ندارد.

مدیر یاردهای سکوسازی خرمشهر در شرکت تاسیسات دریایی در خصوص ظرفیت های ایجاد شده برای پوشش گذاری لوله های دریایی فازهای مختلف پارس جنوبی، توضیح داد: هم اکنون کارخانه های کوتینگ لوله در خرمشهر با ظرفیت کامل در حال فعالیت است.

به گفته این مقام مسئول هم اکنون به طور متوسط روزانه نزدیک به 100 شاخه لوله برای نصب در خلیج فارس پوشش گذاری می شود که این ظرفیت تا سقف 150 لوله در روز قابل افزایش است.



به گزارش مهر، خرداد ماه سال گذشته قرارداد هشت فاز پارس جنوبی برای توسعه 35 ماهه این میدان مشترک گازی با قطر به کنسریومی متشکل از پیمانکاران داخلی واگذار شد.



بر اساس شروط قراردادی مصوب هیئت دولت در صورتیکه پیمانکاران در مدت 35 ماه تولید زودهنگام گاز طبیعی در این فازها را اغاز نکنند به ازای هر ماه حدود 50 میلیون دلار جریمه خواهند شد.



در حال حاضر نیمی از زمان توسعه 35 ماهه فازهای جدید پارس جنوبی می گذرد که در شرایط فعلی بیشترین پیشرفت در بخش ساخت تاسیسات فراساحلی فازهای پارس جنوبی حاصل شده است.