80 محوطه تاریخی در خراسان رضوی شناسایی و مستندسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود طغرایی با بیان اینکه مطالعات بر روی بافت شهر تاریخی خواف و مستندسازی بیش از 27 بنای تاریخی استان در سال جاری نهایی شده است، اضافه کرد: نتایج مطالعات گمانه زنی باستان شناسی در تپه باستانی سبزوار، تهیه نقشه های فنی و ارائه طرح راهبردی برای ساماندهی راه ابریشم در خراسان رضوی انجام شده است.

وی گفت: انجام کاوش های باستان شناسی در ارگ شهر تاریخی طوس، قله تاریخی پاژ زادگاه فردوسی، پناهگاه زیرزمینی مراغه در شهرستان فریمان تنها بخشی از مطالعات پژوهشی به اتمام رسیده در سال جاری است.

وی بودجه مطالعاتی معاونت میراث فرهنگی در سال گذشته را بالغ بر سه هزار میلیون ریال عنوان و تاکید کرد: از آنجا که رکن اصلی توسعه در هر حوزه ای توجه به مقوله پژوهش است افزایش بودجه مطالعاتی پژوهشی به معاونت سازمان میراث فرهنگی زمینه ساز ایجاد راهکارهای حفاظتی از ابنیه تاریخی است.

طغرایی در مورد ضعف های حوزه پژوهش اظهار داشت: کاربردی نبودن پژوهش ها از جمله مسائلی است که در صورت افزایش آگاهی پژوهشگران جوان و سوق دادن اذهان آنها به سمت نیازهای واقعی جامعه مرتفع خواهد شد.