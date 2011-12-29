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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

یک وزیر فلسطینی خبر داد:

افزایش خشونت اشغالگران صهیونیست در سال 2011/ احداث 26 هزار واحد مسکونی

افزایش خشونت اشغالگران صهیونیست در سال 2011/ احداث 26 هزار واحد مسکونی

وزیر مشاور در دولت انتصابی تشکیلات خودگردان با ارائه آماری از شهرک سازی اسرائیل در سال 2011 از افزایش خشونت صهیونیستها علیه فلسطینیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "ماهر غنیم" گفت: در سال 2011 حملات شهرک نشینان به فلسطینی ها و تخریب منازل و مساجد افزایش یافت.

وی افزود: در همین سال 535 اخطار از سوی اسرائیلی ها برای تخریب منازل و تاسیسات فلسطینی صادر شد و در این مدت شهرک نشینان با حمایت اشغالگران علاوه بر سنگ زدن به فلسطینی ها اقدام به قطع درختان و سوزاندن مساجد کرده اند.

غنیم اظهار داشت: اسرائیل در سال 2011 از ساخت حدود 26 هزار واحد مسکونی خبر داد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی همچنان به شهرک سازی با چراغ سبز کشورهای غربی ادامه می دهد و از هیچ اقدامی علیه فلسطینی ها فروگذار نمی کند.

کد مطلب 1496110

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