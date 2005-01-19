  1. بین الملل
11 روز پيش از برگزاري انتخابات مجمع ملي ؛

رشته بمب گذاريهاي انتحاري در عراق 10 كشته برجاي گذاشت

انفجار امروز سومين اتومبيل بمب گذاري شده در پايتخت عراق تعداد كشتگان اين بمب گذاريها را به 10 تن رساند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يازده روز پيش از برگزاري انتخابات عمومي عراق  در اولين ساعات صبح امروز اتومبيلي بمب گذاري شده در نزديك سفارت استراليا در بغداد منفجر شد كه بر اثر اين انفجار دو عراقي كشته و دو سرباز استراليايي و شماري ديگر زخمي شدند.

كمي پس از اولين انفجاردومين اتومبيل بمب گذاري شده درنزديك مركز نيروهاي پليس در بغداد منفجر شد كه در پي اين انفجار شش عراقي كشته و شماري چند نيز مجروح شدند.

در فاصله بسيار كوتاهي در ساعت 8:30 دقيقه صبح سومين اتومبيل در نزديكي يك ايستگاه پليس در بغداد منجر شد و دو كشته برجاي گذاشت.

با سومين انفجار شما كشتگان رشته بمب گذاري هاي امروز در پايتخت عراق به 10 تن رسيد و ده ها تن ديگر نيز مجروح شدند.

پليس عراق در تلاش براي پيدا كردن اطلاعات بيشتر براي يافتن عاملان اين رشته بمب گذاريها در آستانه برگزاري انتخابات عراق است.

