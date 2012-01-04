آغاز کنگره علوم انسانی/ برنامه سخنرانیهای دومین کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه دومین کنگره علوم انسانی صبح امروز چهارشنبه 14 دی ماه به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالات فرهنگی و همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

در ابتدای این مراسم که از ساعت 8:30 آغاز می شود دکتر حمیدرضا آیت اللهی رئیس دومین کنگره علوم انسانی دکتر شعبانی سخنرانی می کنند.

سخنرانی دکتر غلامعلی افروز دبیر علمی دومین کنگره علوم انسانی و دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم از دیگر برنامه های مراسم افتتاحیه همایش دو روزه کنگره علوم انسانی عنوان شده است .

در ادامه این مراسم محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمدیان، دکتر قراملکی و دکتر تهرانی زاده دبیر اجرایی این کنگره سخنرانی می کنند.

نشست های تخصصی کنگره بعد از ظهر از ساعت 2 در شش کمیسیون برگزار می شود و فردا 15 دی ماه نیز نشستها ادامه خواهند داشت.