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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

نشست "معنویت گرایی و کاربردهای روانشناسی دینی" برگزار می‌شود

نشست "کاربردهای روانشناسی دینی" با سخنرانی دکتر سید محسن فاطمی 19 دی ماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جریان شناسی فرهنگی دینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات چهارمین نشست خود را با حضور دکتر سید محسن فاطمی استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا و بریتیش کلمبیای کانادا، با موضوع "معنویت گرایی و کاربردهای روانشناسی دینی" برگزار می کند.

این نشست روز دوشنبه 19 دی ماهساعت 13 تای 16 بعدازظهر برگزار و در آن مباحثی با محوریت مداخلات دینی و آثار روان­ شناختی آن در بهبود ارتباط جمعی و فردی و نقش ذهن هیجان محور و آثار آن از منظر دینی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در خیابان ولیعصر (عج) پایین تر از میدان ولیعصر (عج)، خیابان دمشق، شماره 9 واقع است.

کد مطلب 1500831

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