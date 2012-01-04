به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جریان شناسی فرهنگی دینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات چهارمین نشست خود را با حضور دکتر سید محسن فاطمی استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا و بریتیش کلمبیای کانادا، با موضوع "معنویت گرایی و کاربردهای روانشناسی دینی" برگزار می کند.

این نشست روز دوشنبه 19 دی ماهساعت 13 تای 16 بعدازظهر برگزار و در آن مباحثی با محوریت مداخلات دینی و آثار روان­ شناختی آن در بهبود ارتباط جمعی و فردی و نقش ذهن هیجان محور و آثار آن از منظر دینی مورد بحث قرار خواهد گرفت.



پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در خیابان ولیعصر (عج) پایین تر از میدان ولیعصر (عج)، خیابان دمشق، شماره 9 واقع است.