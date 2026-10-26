به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بازخوانی آثار و آرای استاد جواد صفی‌نژاد» با هدف بررسی آثار علمی، روش پژوهش و میراث فکری این انسان‌شناس و جغرافی‌دان برجسته، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۵ و ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

این نشست به بررسی ابعاد مختلف اندیشه و پژوهش‌های زنده‌یاد استاد جواد صفی‌نژاد در حوزه‌هایی همچون انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ اجتماعی، مطالعات روستایی و عشایری، آب و قنات و روش‌شناسی پژوهش اختصاص دارد و فرصتی برای بازخوانی جایگاه علمی و میراث پژوهشی او فراهم می‌کند.

در این رویداد، جمعی از پژوهشگران و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی از جمله اریک هوگلاند، ویلیام بیمن، محمدحسین پاپلی یزدی، جلال‌الدین رفیع‌فر، ناصر فکوهی، احمد مسجدجامعی، احمد امینی، علی‌اصغر سمسار یزدی، عمران گاراژیان، حسین میرزایی، جبار رحمانی، نهال نفیسی، محمدرضا تهمک، نادر پیری اردکانی، علی یحیائی، احمد داغستانی، پوریا گل‌محمدی و محمد مهدی‌زاده اردکانی به ارائه دیدگاه‌ها و مطالب خود درباره آثار و اندیشه‌های این استاد خواهند پرداخت.

این نشست طی دو روز، از ساعت ۱۴ تا ۱۸، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به نشانی خیابان ولیعصر، پایین‌تر از میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق، شماره ۹ برگزار خواهد شد.