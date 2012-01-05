صبح جمعه نام نویسی از زائران عمره مفرده در البرز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی حسینی افزود: نام نویسی عمره به متقاضیانی اختصاص دارد که تا سال 87 در بانکهای ملت سپرده گذاری کرده اند که طی اطلاعیه ای که روز چهارشنبه تا اولویت های 230 در روزنامه ایران به چاپ رسیده، تاریخ اعزام و دفاتر زیارتی را انتخاب کرده و از صبح روز جمعه اقدام به نام نویسی می کنند.

وی اظهار داشت: همچنین سپرده گذاران بانک ملی که از سال 61 اقدام به واریز وجه کرده و هنوز مشرف نشده اند، فقط امسال را برای نام نویسی و تشرف فرصت دارند.



وی گفت: اعزام زائرین به عمره مفرده در دوره جدید امسال در دو مرحله انجام می شود که تعداد کاروانهای مرحله اول 63 کاروان مشخص شده که هشت هزار و 198 نفر از طریق این کاروانها به عمره اعزام می شوند که تاریخ اعزام آنها از 12 بهمن ماه آغاز و 26 اردیبهشت ماه پایان می یابد.



مدیر حج و زیارت استان البرز افزود: اعزام مرحله اول زائرین به سه قسمت است که قسمت اول قبل از نوروز از 12بهمن تا 22 اسفند است، قسمت دوم در ایام نوروز است که از 23 اسفند تا هفت فروردین 91 بوده که در این قسمت به دلیل تقارن با ایام نوروز سهمیه ها در آن محدوده تاریخی اعزام نمی شوند و قسمت سوم از هشت فروردین تا 26 اردیبهشت ماه 91 است.



وی اظهار داشت: برای اعزام مرحله دوم زائرین که از 27 اردیبهشت ماه تا آخر تیرماه انجام می شود با ایام ماه رجب، شعبان و رمضان تقارن دارد و مسئولان حج و زیارت در حال رایزنی با مسئولان سعودی هستند تا سهمیه اعزام ها را افزایش دهند که تا کنون مشخص نشده است.



حسینی حداقل قیمت برای اعزام در سال جاری را 11میلیون و 310 هزار ریال و حداکثر آن را 15 میلیون و 708هزار ریال عنوان کرد و گفت: در سالجاری پنج گروه قیمتی داریم که تفاوت قیمتها به کاروانها و خدمات آنها همچون محل اسکان، مقصد (جده یا مدینه) و نوع هواپیما بستگی دارد.



وی ادامه داد: همچنین قبل از شروع اعزام اولین گروه زایرین، اعزام یک کاروان 120 نفره دانش آموزی را در هشتم بهمن ماه داریم.

وی افزود: مدت سفر عمره مفرده برای دوره جدید 12روزه تعیین شده که شش روز در مدینه و شش روز در مکه است.



حسینی از زائرین خواست تا برای نام نویسی حتما به یکی از 31 دفتر زیارتی مجاز استان و در صورت امکان نزدیک ترین دفتر به منزلشان مراجعه کنند زیرا در این ایام معمولا' افراد غیر مسئول و سودجو شروع به فعالیت می کنند و وجوهاتی را از مردم دریافت می کنند که در این صورت رسیدگی به این امر مدت زمان طولانی را می طلبد.



وی به سپرده گزاری متقاضیان عمره مفرده در سالجاری اشاره کرد و افزود: در فراخوانی که امسال برای سپرده گزاری عمره مفرده اعلام شد در کل کشور شش میلیون و 500 نفر در بانکهای ملی و ملت اقدام به سپرده گزاری کردند که 140هزار نفر از آنها به استان البرز اختصاص دارد.



حسینی اظهار داشت: به زودی قرعه کشی برای اعلام اولویت های اعزام این متقاضیان که حدود دو میلیون و 500 نفر تا سه میلیون نفر برای مدت سه سال است انجام می شود که اعزام آنها از سال 93 به مدت سه سال انجام می شود.



مدیر حج و زیارت استان البرز در ادامه با اشاره به امکان نقل و انتقال فیش عمره گفت: سازمان حج و زیارت امسال برای اولین بار امکان نقل و انتقال فیش را مهیا کرده که سپرده گزاران بانک ملی با مراجعه به دفاتر زیارتی و ثبت اسناد و سپرده گزاران بانک ملت در ادارات حج و زیارت می توانند اقدام به نقل و انتقال فیش سپرده گزاری کنند.



