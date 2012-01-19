اصحاب رسانه ملزم به رعایت اخلاق انتخاباتی هستند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: یکی از اصول مهم که باید در انتخابات به عنوان یک اخلاق رعایت شود، اصل مهم بیطرفی در روند برگزاری انتخابات و تلاش برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی در این خصوص بوده که بی شک این امر بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و شکوهمند را فراهم خواهد کرد.

وی با تأکید بر سلامت انتخابات به عنوان یک اصل مهم و محوری، تصریح کرد: تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی بر اساس خواست و اراده ملت بزرگ ایران باید به عنوان یک امر مقدس و یک اخلاق انتخاباتی مورد نظر همه عوامل اجرائی و نظارت در انتخابات باشد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان و تبلیغات گسترده رادیو های بیگانه برای کمرنگ جلوه دادن فضای انتخابات و تلاش برای کاهش حضور مردم در صحنه، نسبت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای مشارکت حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در شرایط حساسی از زمان برگزار خواهد شد که دشمنان برای دستیابی به اهداف خود همه نوع برنامه ریزی گسترده چه از حیث تبلیغات و چه با جنگ نرم و نفوذ در میان مردم را دستور کار خود دارند.

وی افزود: عملکرد دستگاههای دولتی و رعایت صداقت در بیان اقدامات دولت بی شک در میزان مشارکت مردم در انتخابات نقش موثری دارد.

فرهادی گفت: تنویر و شفاف سازی افکار عمومی جامعه در راستای تبیین اهمیت، جایگاه و ویژگی های انتخابات مجلس شورای اسلامی، مهم ترین عامل برای جلب حداکثری مردم با هدف خنثی سازی توطئه ها و ترفندهای دشمنان انقلاب است.

وی خدمتگزاری صادقانه و بی منت را وظیفه همه مسئولان دانست و تصریح کرد: در جریان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، خدمت رسانی به مردم باید بسیار گسترده تر و موثر تر از همیشه جلوه کند تا مردم با عملکرد مسئولان آشنا شده و در تصمیم گیری و انتخاب خود آگاه تر عمل کنند.

وی گفت: رعایت اخلاق انتخاباتی باید از همه جوانب و همه افراد ذیربط امر انتخابات اعم از کاندیدا، مسئولان اجرائی، مردم و اصحاب رسانه صورت گیرد.

استاندار البرز تصریح کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز ملزم به رعایت اخلاق انتخاباتی هستند و باید در بیان صادقانه عملکرد دستگاههای دولتی کوشا بوده و از طرفداری و جانبداری یک کاندیدا در اخبار و گزارشات خود پرهیز کنند.

وی گفت: درحیطه اطلاع رسانی، وظیفه سنگینی در این شرایط حساس بر عهده خبرنگاران و اصحاب رسانه خواهد بود و بی شک عملکرد اصحاب رسانه تاثیری مهم در حضور حداکثری مردم خواهد داشت.