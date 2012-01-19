طرح تست سلامت رایگان در 20 خانه سلامت کرج اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیدیان اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر طرح خدمات رایگان پزشکی در کرج برگزار می شود.



وی تاکید کرد: تست سلامت از شهروندان در هفت موضوع کنترل فشار خون، تست قند خون، پایش رشد کودک، بینایی سنجی، مشاوره در امور تغذیه، طب سنتی و روانشناسی به صورت رایگان در 20 خانه سلامت کرج انجام می شود.



وی از برگزاری برنامه های مختلف در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: در این زمینه با برگزاری مسابقه ویژه شکوه انقلاب به تصویر کشیده می شود.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج افزود: برنامه های تدوین شده در ایام دهه فجر بر مبنای محور فرهنگی است و این معاونت ترویج و توسعه فرهنگ دینی را به عنوان سرفصل کاری خود در نظر گرفته است.



وی اظهار داشت: در این راستا این حوزه در نظر دارد برنامه هایی از قبیل دعوت از بزرگان انقلاب با عنوان سفیران انقلاب را در راستای گسترش و تبیین اندیشه های انقلاب برای نسل جوان و پویای جامعه برگزار کند.



سوره فجر با هنر خوشنویسان به تحریر در می آید



امیدیان در ادامه به برگزاری مسابقات متعدد در این ایام اشاره کرد و اضافه کرد: برگزاری مسابقه نامه ای به امام خمینی(ره) و برنامه خاطره گویی در راستای بازگویی و بازخوانی خاطرات دوران باشکوه انقلاب از جمله برنامه های پیش بینی شده ویژه این ایام است.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج همچنین از برگزاری مسابقات مختلف ویژه آقایان و بانوان کرجی و برگزاری مسابقه ای تحت عنوان خوشنویسی سوره فجر ویژه خوشنویسان ممتاز کرجی خبر داد.

شکوه انقلاب به تصویر کشیده می شود



وی در ادامه در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده برای روز 22 بهمن گفت: استقرار گروه های مختلف هنری در مسیر راهپیمایی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این روز است.



وی با اشاره به اینکه در طول مسیر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن نیز ایستگاه نقاشی ویژه سنین مختلف برگزار می شود، اظهار داشت: محورهای این ایستگاه نقاشی با موضوعات انقلاب اسلامی ایران، شور و حضور انقلابی خواهد بود و همچنین در کنار این ایستگاه نقاشی ، مسابقه روزنامه دیواری ویژه سنین 10 تا 14 سال برگزار می شود.



آسمان کرج در شب 22 بهمن نور افشانی می شود



امیدیان افزود: همچنین در این روز تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج نسبت به نور افشانی شهر در شب 22 بهمن در یک ساعت مشخص اقدام خواهند کرد.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج اظهار داشت: در طول مسیر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن نیز پرچم ایران در عرض 5 و طول 34 متر توسط جمعیت شرکت کننده در مراسم به حرکت در خواهد آمد.



وی افزود: آذین بندی شهر، نصب بنرهای ویژه دهه مبارک فجر در شهر، برگزاری مراسم های مختلف در این ایام و پیش بینی تمهیدات ویژه در راستای برپایی باشکوه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن از برنامه های ویژه این معاونت در این ایام است.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج در پایان تاکید کرد: دهه فجر به همه ملت ایران تعلق دارد و همه ما وظیفه داریم برای زنده نگه داشتن این فرهنگ و انتقال آن به نسل های آینده تلاش کنیم.

