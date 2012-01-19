ظرفیت فنی خراسان رضوی در بازسازی عتبات عالیات استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در دیدار با هیئت امنای ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اظهار داشت: این ستاد نقش برقراری ارتباط بین مردم و حرم مقدس امامان معصوم(ع) در عراق به منظور بازسازی، توسعه و نوسازی ایفا می کند.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی میان ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با ستاد مرکزی، افزود: این ستاد باید قبل از اجرای هرگونه عملیاتی، این اماکن مقدس را بازدید و پس از طراحی و تصویب در جلسه هیئت امنا، عملیات اجرایی آن را با کمک های مالی خیرین آغاز کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: علاوه بر جمع آوری و ساماندهی کمک های مالی خیرین، استان دارای توان فنی و مهندسی بسیار بالایی است که باید از این ظرفیت نیز در توسعه اماکن مقدس در عراق استفاده کرد.

صلاحی با بیان اینکه هیچ توفیقی بالاتر از این نیست که انسان بتواند خدمتی به بهترین اماکن روی زمین بکند، تصریح کرد: به منظور ترغیب بیش از پیش مردم برای شرکت در این کار خداپسندانه باید اطلاع رسانی و شفاف سازی اقدامات انجام شده از سوی ستاد استان صورت پذیرد.

وی به فرمانداران توصیه کرد با ستادهای بازسازی در شهرستان ها همکاری و نسبت به اطلاع رسانی از تشکیل این ستاد و فعالیت های آن به مردم در سطح شهرستان برنامه ریزی کنند.