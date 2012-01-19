مسئولیت شکست مقابل بارسا با من است/ رونالدو بهترین بازیکن ما بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار شب گذشته رئال مادرید ابتدا با گل "رونالدو" از میهمان خود پیش افتاد اما دو گل "کارلس پویول" و "اریک ابیدال" پیروزی را برای آبی و اناری‌ها رقم زدند.

خوزه مورینیو در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: مسئولیت این شکست با من است. وقتی تیم پیروز می‌شود همه خود را در آن شریک می‌دانند اما در شکست تنها مربی تیم است که باید همه چیز را برعهده بگیرد. مدت‌هاست در فوتبال مربیگری می‌کنم و این موضوع را به خوبی می‌دانم.

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید خاطر نشان کرد: در فینال جام حذفی سال گذشته وقتی پیروز شدیم همه با هم جشن گرفتیم و خوشحال بودیم اما در شکست من تنها هستم.

وی در مورد حرکت زشت "په په" که با استوک خود دست "لیونل مسی" را لگد کرد، گفت: کاری که په په کرد را ندیدم باید آن را ببینم تا در موردش اظهارنظر کنم. او بازیکن بسیار خوبی است و در این بازی هم عملکرد بسیار خوبی داشت اما اگر کاری کرده من آن را ندیدم. اگر حرکت په په مستحق تنبیه باشد او را جریمه خواهیم کرد.

مورینیو همچنین از کریس رونالدو دفاع کرد و گفت: به نظر من رونالدو بهترین بازیکن ما در این بازی بود.

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید در خاتمه تصریح کرد: هنوز رقابت تمام نشده و باید هفته آینده در نوکمپ به مصاف بارسا برویم. البته کار بسیار سختی در پیش خواهیم داشت.